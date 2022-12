Lo que describió como un “simple descuido” estuvo a punto de provocarle la ceguera total a la actriz y cantante mexicana, Ivonne Montero. La gran ganadora de la segunda edición de “La casa de los famosos”, de Telemundo, contó a través de sus redes sociales los daños ocasionados por usar lentes de contacto.

Hace dos días, la artista de 48 años creó preocupación entre sus seguidores al publicar dos fotografías en una camilla de hospital y un enorme parcho en uno de sus ojos.

“Un descuido fatal, familia. Mándenme sus buenos deseos”, escribió.

Poco tiempo después, Montero detalló cómo ocurrió el accidente.

“Tuve una sesión de fotos el lunes (28 de noviembre) y para tener unas fotos muy lindas, me gusta utilizar pupilentes de color. Al colocarme el pupilente siento un dolor horripilante y se me hizo rarísimo. Me ardió y me los retiro, los lavo y los enjuago y me pongo gotas y me vuelvo a colocar los lentes”, empezó.

“Justo ahí viene la sorpresa. Yo no tenía visión y eran mis córneas que ya estaban quemadas. Fue tanta la sorpresa porque veía sumamente borroso. Solo veía sombras y luz. Me llevaron a un hospital”, agregó.

En un video que también publicó en sus redes sociales se observaba a la actriz con un traje de lentejuelas y sus lentes de contacto verdes. Su ‘look’ era parte de un proyecto de teatro.

“Mientras anunciaba mi proyecto se me quemaban mis hermosísimas córneas”, escribió en la publicación.

Según sitios de medicina, las quemaduras químicas de la córnea y la conjuntiva representan entre el 11 y el 22% de los traumatismos oculares y pueden ser graves, en especial cuando están involucrados un ácido o una sustancia alcalina fuerte.