Si algo caracteriza al artista colombiano J Balvin son sus posiciones claras y sinceras frente a ciertas situaciones. Precisamente, el famoso reguetonero expresó por primera vez las razones por las cuáles no les respondió a Residente y a otras personas las críticas que le hicieron.

Desde algún lugar del mundo, mientras se movilizaba en un vehículo, el artista aprovechó para grabar un video en sus redes hablándoles con total tranquilidad a sus seguidores.

“Gracias a los que no se fueron cuando llegó la tormenta por la que pasé con tantos cuentos y tantas vainas. Y si se preguntan por qué no respondí, porque no vale la pena responder a eso. Toca dar un ejemplo. En valores, la ética está por encima del negocio. Yo no estoy para entrar en circos y vainas de esas que no son de mi vida. Así que gracias a los que estuvieron ahí. Y no hay necesidad de compararme con ningún artista, con el que esté pegado. Cada quien hace un mundo y Balvin es Balvin. Yo sé lo que he hecho y haré por el movimiento en Colombia. Eso no me lo quita nada ni nadie. Sé lo que he hecho por el cambio de la globalización de la música nuestra. Y nadie me quita lo ‘bailao’”, dijo el músico.

Balvin también destacó al auge latino que se vive en la música. “Antes no nos daban el lugar que nos merecíamos. Obviamente esto viene de atrás. De Yankee y todos ellos que ya habían pavimentado el camino para nosotros”, dijo. Agregó que ahora otros artistas y él tienen la misión de “desbloquear” nuevas puertas para las futuras generaciones, a través no solo de la música sino de la moda, la creatividad, el emprendimiento y otros negocios.

El reguetonero agregó, finalmente, que así como ha tenido la fortaleza para tomar distancia en determinado momento de la industria, también tiene la fuerza para “reinventarse”.