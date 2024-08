J Balvin sobre Residente y Bad Bunny: “El rencor es un veneno que uno mismo se toma”

J Balvin volvió a ser tema de conversación luego de su más reciente lanzamiento: el álbum “Rayo” con el que firma su regreso al género luego de un tiempo de no sacar música nueva.

En una entrevista con “Alofoke”, le preguntaron por la última frase de la canción que Bad Bunny tiene con Eladio Carrión en su álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. En “Thunder y Lightning”, el cantante menciona :”Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin” lanzando una clara línea al colombiano.

En ese momento, J Balvin se había pronunciado al respecto, mostrándose confundido. Esta vez, en la entrevista mencionada, respondió hablando de la amistad: “Dicen que el que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie, pero sí soy un muy buen amigo y no me arrepiento (...) yo sé lo que soy y sé lo que hago”.