La periodista y meteoróloga puertorriqueña, Jackie Guerrido, presentadora del programa “Primer impacto” de Univision tiene coronavirus. Así lo confirmó el periodista argentino Javier Ceriani a través de sus redes sociales y añadió que la comunicadora de 48 años no está vacunada contra el COVID-19.

“Última hora. Última hora. No estabas vacunada. Jackie Guerrido da positivo de coronavirus y genera un caos de impacto. Primer Impacto entra en alerta total. Univision en llamas”, lee la publicación del comunicador.

Hasta el momento, la experta del tiempo no ha ofrecido declaraciones públicas ni en las redes sociales, aunque el diario estadounidense “La Opinión”, aseguró que se comunicó con la natural de San Juan y les confirmó el diagnóstico. “Nos contó que, por lo menos hasta ahora, los síntomas son más fuertes que una gripe, pero que, por el momento no había tenido que recurrir a un hospital o a emergencias”, manifestaron.

Por su parte, Borja Voces, quien comparte labores con Guerrido, sí confirmó con un video en sus redes sociales que también había dado positivo a coronavirus.

“Siguiendo la honestidad y la transparencia que siempre he querido llevar a lo largo de mi carrera, les quiero compartir que la razón por la que estaré ausente esta semana tanto en la ‘Edición Digital’, como en ‘Primer Impacto’, es que, a pesar de tener las dos dosis de la vacuna desde marzo, he dado positivo al COVID-19″, dijo Voces.

En una noticia publicada en su página web, el periódico fundado en 1926, de igual manera subrayó que la exesposa del intérprete urbano, Don Omar, no está vacunada y que varias personas del departamento de Noticias de Univision aseguraron que Guerrido fue la primera en arrojar positivo en la prueba del coronavirus.

“Todo fue un revuelo, la compañía es muy estricta con el protocolo y con los ‘test’ de COVID. Todos tuvieron que hacerse de 3 a 4 ‘test’ de forma mandatoria y muchos deberán hacer cuarentena por haber estado en contacto con Jackie, incluso quienes participaron de ‘Premios Juventud’”, dijo una persona que trabaja dentro del departamento de Noticias.

Voces, aprovechó la situación para enviar un mensaje a sus seguidores, respecto a la vacuna.

“Quiero aprovechar, desde mi experiencia, para alentarles a que se vacunen, de verdad no me quiero imaginar cómo estaría ahora si no lo hubiera hecho… Por mucho que queramos, la pandemia aún no ha terminado, y tenemos que ser muy conscientes que hasta que no consigamos que el 70% de la población se vacune no vamos a poder comenzar a relajarnos”, continuó.

A principios de esta semana también se dio a conocer que el programa mañanero “Despierta América” que transmite la cadena amaneció con sus presentadores transmitiendo en vivo desde sus casas como medida de prevención luego de que uno de sus compañeros diera positivo en la prueba de detección del COVID-19.

Se trata del presentador Carlos Calderón, quien está vacunado contra esta enfermedad. Así lo dejaron saber sus compañeros en la transmisión.

“Sí, el coronavirus llegó nuevamente a la casa de ‘Despierta América’”, informó Raúl González en el inicio de la emisión del ‘show’. “En esta oportunidad nuestro compañero Carlos Calderón dio positivo, nosotros por eso vamos a estar transmitiendo desde la casa”.