La industria del entretenimiento está repleta de personalidades que, además de su talento, se han destacado por protagonizar algunos escándalos. Dos de ellos, la locutora y cantante, Jacky Fontánez y el locutor y productor, Jorge Pabón “El Molusco”.

Precisamente, ambos comunicadores pudieron limar asperezas en una entrevista que subió anoche al canal de YouTube del empresario “Molusco TV”. La conversación estuvo llena de cuestionamientos y confesiones. Una de ellas, el “odio” que la intérprete llegó a sentir por el también actor.

“Yo quería que esto (la conversación) se diera. Como lo dije en radio, lo soñé. Yo lo que tuve fue una premonición. Soñé contigo. Qué cosa más absurda, ¿verdad? Mucha gente lo sabe que yo he dicho ‘mano, yo nunca le he tenido tanto coraje -ni a un ex- como el que te tenía a ti. No sé si decir hasta odio mano, porque era como una rabia. A ese nivel era el odio”, dijo Fontánez entre risas.

Pabón, por su parte, invitó a la egresada de la Universidad del Sagrado Corazón a que expresara de dónde salía tanto odio y que no se limitara. Además, sostuvo que desconocía qué le había hecho a la modelo para que tuviera ese sentimiento.

“Yo creo que fue la suma de muchos sucesos. La última vez que nosotros nos vimos y nos sentamos casi de frente, fue precisamente en esa oficina de SBS. Qué recuerdo que tú me dijiste ‘por qué no me llamaste, tú tenías mi número. Pudiste haberlo resuelto conmigo directamente’. Y yo, mano es que fueron tantas y tantas cosas...”, respondió Fontánez, quien comparó sus personalidades y hasta detalló que ambos cumplen el mismo día, el 7 de abril.

Durante la entrevista, que se extiendió por más de una hora, la intérprete de “Curando de ti” dijo que también tenía cosas positivas que resaltar de Molusco. La locutora recordó una conversación que tuvieron cuando ella recién inició su carrera en la radio y competía con Pabón en el mismo horario.

“Antes de empezar con la guerra que teníamos cuando competíamos en el mismo horario, yo recuerdo que sí, que te sentaste conmigo y me aconsejaste, me dijiste cosas de la radio, compartíamos allá en el camerino. Jorge es un hombre tímido ahí donde lo ven, casi no habla. Es verdad. Fuera de lo que es Molusco, eres bien tímido”, continuó la exnovia del exponente urbano Guaynaa.

Pabón también aprovechó para decirle a Fontánez que la frase “bajito, que se ofenden” que utiliza en uno de los segmentos de su programa radial fue inspirada en ella. A la modelo no le tomó por sorpresa porque “ya lo sabía”.

La cordialidad entre ambos locutores comenzó recientemente durante un eventos de SBS en la que, incluso, se tomaron una fotografía juntos.

“Paz pero sobre todo mucho pero que MUCHO amor”, escribió al compartir la imagen.