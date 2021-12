Luego de haber estado en silencio por los pasados cuatro años, el actor nominado al Oscar, James Franco admitió haberse acostado con mujeres en su escuela de actuación, y finalmente respondió a las acusaciones que surgieron en 2018.

La admisión del actor se produjo durante una entrevista en el programa “The Jess Cagle Podcast”, de SiriusXM, mucho tiempo después de que cinco mujeres, incluidas cuatro de sus estudiantes, afirmaran al Los Angeles Times que Franco había actuado de manera inapropiada. La entrevista completa se transmitirá hoy jueves.

“En el transcurso de mi periodo dando clases, me acosté con estudiantes, y eso estuvo mal”, le dijo Franco al presentador Jess Cagle en unos vídeos que fueron publicados el miércoles como antesala a la entrevista. “Pero como dije, no es por eso que comencé la escuela y no fue quien seleccionó a las personas para estar en la clase. Así que no fue un plan maestro de mi parte, pero sí, hubo ciertos casos en los que, ya sabes, estaba en algo consensuado con un estudiante, y no debería haberlo estado”, continuó.

Cuando se le preguntó cómo no era consciente de que acostarse con estudiantes crearía un desequilibrio de poder, el actor de 43 años reiteró que sentía que todo estaba bien en ese momento, siempre que los encuentros fueran consensuados.

El actor también afirmó que nunca se acostó con un estudiante en su clase magistral de “Escenas de sexo”, un curso que dijo que tenía un nombre incorrecto.

“Debería haberse llamado, ya sabes, ‘Romance contemporáneo’ o algo así”, dijo Franco. “Fue una clase en la que se hicieron escenas sobre romances, lo que atraviesan cuando son jóvenes. Que puede incluir, conocer gente en aplicaciones de citas, rupturas amorosas, o simplemente una mala cita, cosas así. Eso es lo que se estaba haciendo en esa clase. No fueron escenas de sexo”, detalló.

El popular actor fundó su escuela de teatro Studio 4 en Nueva York y Los Ángeles en 2014, pero que, a raíz de las acusaciones cerró indefinidamente.

A principios de este año, Fanco llegó a un acuerdo de $ 2.2 millones por una demanda presentada en 2019 por los exalumnos Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, quienes afirmaron que el artista “buscó crear un flujo de jóvenes mujeres que eran sujetas a su explotación sexual, personal y profesional en nombre de la educación”.

Durante su entrevista con Cagle, el actor nominado al Oscar por “127 horas” en 2010, comentó que luchó contra la adicción al sexo después de volverse sobrio debido a problemas con el alcohol. “La atención de las mujeres, el éxito con las mujeres también se convirtió en una gran fuente de validación para mí”, dijo Franco. “El problema con eso es, estoy seguro de que puedes adivinar, como cualquier tipo de droga o cualquier cosa, nunca hay suficiente”.

El ganador del Golden Globe dijo que frecuentemente engañaba a sus novias antes de comenzar su relación con su actual pareja Isabel Pakzad, a la vez que batalló contra el alcoholismo. “Me mantuve sobrio por el alcohol todo ese tiempo y fui a las reuniones todo ese tiempo”, dijo Franco. “Incluso traté, ya sabes, de patrocinar a otras personas, y entonces en mi cabeza, era como, ‘Oh, estoy sobrio. Estoy viviendo una vida espiritual‘. Por otro lado, me estoy comportando mal ahora de todas estas otras formas, y no podía verlo”.

Por otro lado, a principios de este año, Seth Rogen, quien colaboró con el actor en películas de comedia como “This Is the End”, “Pineapple Express” y “The Interview”, dijo que por el momento no tiene planes para una nueva colaboración en el futuro.

“Era mi amigo más cercano, mi colaborador”, dijo Franco. “Y lo que dijo es cierto, ya sabes, no estamos trabajando juntos en este momento y no tenemos ningún plan para trabajar juntos. Por supuesto que fue doloroso, pero lo entiendo. Tuvo que responder por mí, porque yo estaba en silencio”, agregó.