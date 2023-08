El galardonado actor estadounidense, Jamie Foxx, se metió en tremendo lío durante este fin de semana, luego de que un comentario suyo en las redes sociales provocara una reacción en cadena dentro de la comunidad judía. Esto llevó a que el artista elimara su comentario inicial, además de que lo llevó a disculparse públicamente.

El 4 de agosto, el ganador del Oscar escribió en su página de Instagram: “Ellos mataron a este hombre llamado Jesús... ¿Qué crees que te harán a ti? #falsosamigos #falsoamor” (“They killed this dude name Jesus... what do you think they’ll do to you???! #fakefriends #fakelove”).

Los críticos de la publicación interpretaron que la palabra “ellos” se refería al pueblo judío, e históricamente el antisemitismo se ha relacionado con la creencia de que los judíos fueron los responsables de la muerte de Jesús.

“Quiero disculparme con la comunidad judía y todos los que se sintieron ofendidos por mi publicación”, escribió Foxx en su página de Instagram ayer sabado. “Ahora sé que mi elección de palabras me ha ofendido y lo siento. Esa nunca fue mi intención.”

Luego ofreció una explicación donde buscaba dejar claro el motivo de su mensaje inicial. “Para aclarar, fui traicionado por un amigo falso y eso es lo que quise decir con ‘ellos’, nada más”, escribió. “Solo tengo amor en mi corazón para todos. Amo y apoyo a la comunidad judía. Mis más sinceras disculpas a cualquiera que se haya ofendido. Nada más que amor siempre, Jamie Foxx”.

Jennifer Aniston también enfrentó críticas después de que pareció darle “me gusta” a la publicación original de Foxx antes de que fuera eliminada. La actriz de “Friends” luego emitió una declaración en Instagram, diciendo que no apoyaba ninguna forma de antisemitismo.

“Esto realmente me enferma”, escribió Aniston en Instagram, junto a la imagen. “No le di ‘me gusta’ a esta publicación a propósito. Y lo que es más importante, quiero ser claro con mis amigos y cualquier persona herida por esto que aparece en sus ‘feeds’: No apoyo ninguna forma de antisemitismo. Y no tolero el odio de ningún tipo. Punto”.

El mes pasado se supo que Foxx, de 55 años, había estado hospitalizado en abril con lo que había sido descrito inicialmente como una “complicación médica”. Sin embargo, el propio actor publicó un vídeo en el que describió lo que había pasado durante su recuperación de una enfermedad a la que no reveló. “Fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tiene algunos hoyos, pero estoy regresando”, expresó. “No quería que me vieran así... No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a salir adelante”.