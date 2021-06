Luego que la semana pasada, Britney Spears finalmente expresara ante una corte de Los Ángeles su deseo de que se le retire la tutela legal que prácticamente le impide tomar cualquier decisión sobre su vida, su hermana menor Jamie Lynn Spears, finalmente, decidió hablar.

Jamie Lynn, quien en el pasado ha sido criticada por seguidores de su hermana que entendían que debía expresarse sobre la situación de la llamada “princesa del pop”, quien fue una herramienta vital para que ella pudiera alcanzar fama, expresó en un video publicado en su story en Instagram que no habló antes porque quería dar espacio a que su hermana lo hiciera antes. No obstante, reiteró, que se ha mantenido a su lado como “hermana”.

“La única razón por la que no hablé antes es porque entendía que no me tocaba hablar, ni era lo correcto, hasta que mi hermana no pudiera hablar por sí sola y decir lo que sentía que debía decir públicamente, pero ahora que ella ha hablado con claridad y ha dicho lo que sentía que debía decir, yo puedo seguir su ejemplo y decir lo que yo siento que tengo que decir”, expresó la también actriz y cantante de 30 años.

“Creo que está extremadamente claro que desde el día en que nací, yo solo he amado, adorado y apoyado a mi hermana. Es mi hermana mayor antes que toda esta estupidez”, añadió la hija menor de Lynne y Jamie Spears.

✉ Email Aunque su carrera como Princesa del pop inició oficialmente en 1997 con el lanzamiento de su sencillo “Hit me baby one more time”, Britney Spears comenzó a mostrar su talento para los escenarios desde los 2 años. (E.J. FLYNN)

Tras ser rechazada por la edad en una audición para "The New Miche Mouse Club", Spears tomó talleres, hizo comerciales y apareció en la obra "Ruthless" off Broadway, hasta que en 1991 cuando tenía 11 años finalmente la aceptaron en el programa de Disney, uniéndose así a otras figuras como Christina Aguilera y Justin Timberlake, que eventualmente también se convirtieron en estrellas del pop de los 1990. (NICK UT)

Con su imagen jprovocativa uvenil y su talento para dominar el escenario, el ascenso de Spears fue inmediato y, tras el éxito de "Hit me baby one more time", en 1999 llegó el disco, y, en 2000, lanzó el segundo "Oops, I did it again". (CHRISTINE NESBITT)

Spears comenzó a recibir reconocimientos y nominaciones, como en 2000 cuando fue nominada al Grammy como Mejor artista nueva pop. En la foto, junto a Marc Anthony, que se encontraba en pleno "crossover", tras el anuncio de la nominación. (SUZANNE PLUNKETT)

Fue de las artistas que se presentó durante esa ceremonia número 42 de entrega del Grammy. Un documental lanzado este mes "Framing Britney Spears" muestra parte de la explotación a la que fue sometida. (KAREN HOYT)

Spears recorrió el mundo con su fama y con presentaciones. (JACQUES BRINON)

En 1999, inició una relación con su excompañero de Disney Justin Timberlake. (LOUIS LANZANO)

Parecía el típico cuento de hadas, pero la manera en que Timberlake y los medios manejaron la ruptura cambió la forma en que se manejó públicamente la carrera de Britney. (MARK J. TERRILL)

En el 2000, lanzó una novela junto a su mamá Lynne, con quien en ese momento la artista nacida y criada en Kentwood, Louisiana, se mostraba muy cercana. (PAUL CHIASSON)

"Oops, I did it again" vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento y, mientras muchos la imitaban, otros comenzaban a criticarla por el cambio hacia una imagen mucho más sensual. (SUZANNE PLUNKETT)

En 2001, fue parte junto a NSync del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Aerosmith. (JEFF HAYNES)

En 2001, lanzó el álbum "Britney", que contenía el sencillo "I'm a slave 4 u" y vendió más de 4 millones de copias. Su presentación durante los MTV Video Music Awards de 2001 en la que llegó a colgarse una serpiente en el cuello es de las más recordadas por sus seguidores. (BETH A. KEISER)

Habló sobre su vida en múltiples entrevistas, incluida una con Oprah Winfrey en 2002. (GEORGE BURNS)

Su regreso a las pantallas, esta vez la grande, no se hizo esperar y en 2002 protagonizó la película "Crossroads" junto a Anson Mount. (FRANCES LEADER)

A la par con un cambio en su imagen impulsado por el tema "I'm not a girl, not yet a woman", también del álbum Britney, la artista siempre se mostró muy unida a su hermana menor Jamie Lynn, quien quedó embarazada a los 16 años, pero hoy trabaja como actriz y es parte del elenco de la serie de Netfliz "Sweet Magnolias". (LUCY NICHOLSON)

Recibió el apoyo de figuras como Michael Jackson. (TIMOTHY A. CLARY)

Su presentación junto a Madonna y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003 dio mucho de qué hablar. (JULIE JACOBSON)

Principalmente, por el beso al final de la presentación. (JULIE JACOBSON)

En noviembre de 2003, año en que lanzó el álbum "In the zone" con sencillos como "Toxic", fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (ARMANDO ARORIZO)

Su relación y admiración por Madonna siempre fue evidente. En enero de 2004, le entregó un reconocimiento en Cannes. Ese mismo año, se casó con un amigo en Las Vegas, pero pidió la anulación del matrimonio porque lo hizo bajo los efectos del alcohol. (DSK)

En septiembre de 2004, se informó que se había casado en una ceremonia privada con su prometido, el rapero Kevin Federline. (MARK LIDDELL)

Las fotos de la ceremonia a la que asistieron cerca de 30 invitados se publicaron una semana después. La relación recibió mucha atención mediática porque en ese momento, la expareja de Federline estaba embarazada de su segundo hijo. (JOHN SOLANO)

En 2004, anunció que haría una pausa en su carrera para comenzar una familia. (KEVIN WINTER)

En septiembre de 2005, se convirtió en madre de Sean Preston, a quien había dedicado una canción "Someday (I will understand)" un mes antes. (CHRIS POLK)

Un año después, dio a luz a su segundo hijo Jayden james, cuyo embarazo posó para la revista Harper's Bazaar, en una portada que fue comparada con la que años antes hizo Demi Moore para Vanity Fair. (Agence / Bestimage)

Para el tiempo de ese segundo embarazo, ya los medios documentaban los conflictos de en la vida familiar de Britney y pasaban juicio sobre su forma de criar. ( )

En constante acoso de paparazzis y el fuerte escrutinio sobre su maternidad y su relación de pareja llegaron a uno de sus peores puntos cuando Britney fue retratada en un comportamiento errático con la cabeza rapada. Tras el incidente, fue sometida en una clínica de rehabilitación. (- rix/nk)

La cantante siguió trabajando, y en 2007 lanzó el álbum "Blackout", pero llegó su desastrosa presentación del tema "Gimme More" en los MTV Video Music Awards de 2007. Britney lució perdida, errática con una imagen muy distante a la que solía proyectar en sus presentaciones. (Mark J. Terrill)

A las críticas sobre su presentación, se sumó el asedio de los medios y una batalla legal de Federline para quitarle la custodia de sus hijos. (Gus Ruelas)

La relación con Federline terminó en 2007 y, tras varios reclamos, Federline finalmente logró la custodia de los dos hijos de la pareja. (Chris Polk)

Entonces, comenzó una batalla legal para que le permitieran ver a sus hijos. (GABRIEL BOUYS GB/nk)

En enero de 2008, a raíz de la batalla por la custodia, volvió a tener una crisis emocional y fue transportada a un hospital. Ese incidente dio pie a que comenzara un proceso paralelo que terminó con que se le otorgara a su padre los derechos sobre su hija. (Archivo)

Meses después, una Britney más sonriente asistió al musical "In the heights", de Lin-Manuel Miranda. (Bruce Glikas)

En 2011, se comprometió con Jason Trawick, pero la relación duró poco. (Matt Sayles)

En 2011, se embarcó en el tour "Femme Fatale", que en las primeras diez presentaciones generó $6.2 millones. (CARLOS GIUSTI)

Con esa gira, llegó a Puerto Rico, donde celebró sus 30 años. (Archivo)

En 2013, grabó "Oh La la" sencillo de la película Smurfs 2. El video lo grabó junto a sus hijos. (Archivo)

En 2019, a meses de iniciar su segunda residencia en Las Vegas (la primera, "Piece of me", se extendió por cuatro años con ganancias de $138 millones) anunció una pausa indefinida en su carrera luego de que su padre sufriera un quebranto de salud. (Archivo)

Durante el pasado año, en las redes sociales ha cobrado auge el movimiento #FreeBritney de parte de fanáticos que entienden que ya es momento de que el padre de la cantante de 39 que mantiene una relación con Sam Asghari deje de ser su tutor. (Achim Scheidemann) Facebook

“No me importa si quiere huir a una selva tropical y tener un trillón de bebés en medio de la nada, o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes, porque no tengo nada ganar o perder de cualquier manera “, añadió.

“Esta situación no me afecta de ninguna manera porque solo soy su hermana, a quien solo le preocupa su felicidad… Quizás no la apoyé de la forma en que el público quisiera que lo hiciera con un hashtag [#FreeBritney] en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag, y la apoyaré mucho después”, destacó la madre de Maddie, de 13 años, e Ivey, de 3.

“Trabajo desde los 9 años. Pagué mis propias facturas desde que tenía 10 años. No es que le deba nada al público porque mi hermana sabe que la amo y la apoyo. Esa es la única persona a la que le debo algo. Hablo por mí. Estoy orgullosa de ella por usar su voz. Estoy muy orgullosa de ella por solicitar un nuevo consejero, como le dije hace muchos años, no en una gran plataforma pública, sino solo en una conversación personal entre dos hermanas. Por eso estoy muy orgullosa de que haya dado ese paso. Si poner fin a la tutela y volar a Marte o cualquier otro infierno que quiera hacer la va a hacer feliz, la apoyo al 100 por ciento porque apoyo a mi hermana. Amo a mi hermana, siempre lo he hecho, siempre lo haré, siempre, que sea feliz. Entonces, sigamos orando, eso es todo”, concluyó.

En su primera aparición en corte desde el 2019, Britney solicitó a un juez de Los Ángeles que termine con la tutela que le fue otorgada a su padre hace 13 años.

Durante la intervención telefónica, Spears aseguró que no es feliz, no puede dormir y quiere llevar a su padre a la cárcel por la tutela legal que controla todos los aspectos de su vida y sobre la que suplicó a la justicia que llegue a su fin.

“Quiero mi vida de nuevo”, imploró la estrella en un juzgado de Los Ángeles, que marcó la primera vez que Spears se opuso públicamente a esta figura legal que comenzó en el año 2008, tras una mediática etapa marcada por un comportamiento errático.