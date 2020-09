La actriz y cantante Jeimy Osorio reveló que su matrimonio de meses con el actor argentino Rodrigo Giménez culminó.

La actriz puertorriqueña que se casó en noviembre del 2019, le contó ayer a la coreógrafa Juliana Ortiz del programa "La noche es nuestra" de Mega TV que inició el proceso de divorcio, en marzo, justo antes de la cuarentena.

En su confesión reconoció que no estaba preparada para la vida en pareja y que la decisión de casarse fue muy rápida, ya que ella idealizó que a su vida había llegado el hombre perfecto para una vida de sueños.

“He estado trabajando mucho en mí. Estoy en casita. Me estoy divorciando. Pensaba que las cosas me iban a ir bien, pero me di cuenta que quería estar sola. Pensaba que quería tener una relación, pero en el fondo no. Imaginaba que al estar en una relación me iba a traer una felicidad enorme, como la que yo jamás pensé iba a llegar a mi vida. Tenía las expectativas que de aquí a año y medio iba a ser mamá, y una vida perfecta”, confesó la actriz que aseguró que cuando Giménez la comprometió en julio del 2019 no se permitió pensar qué realmente deseaba, ya que todo ocurrió rápido.

PUBLICIDAD

Giménez le propuso matrimonio en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajato. La pareja se convirtió el 8 de noviembre en marido y mujer en una ceremonia íntima en la que hasta asistieron al zoológico de Los Ángeles para "recibir la bendición" de los leones africanos.

“Le pedí al universo un hombre que me hiciera sentir bella y especial. Un hombre que me hiciera sentir atendida, respetada, amada.. como lo más grande que hay. Todo pasó tan rápido que yo pedí algo así y pides un príncipe y te llega un rey. Te imaginas y empiezas a ver esta cantidad de cosas y dices de dónde salió”, añadió en la entrevista televisiva sobre su corta experiencia matrimonial.

Cuando la pareja se casó el actor argentino proclamó en su cuenta de Instagram “somos la pareja perfecta”.

Osorio afirmó que aunque siente dolor ha podido transformar su experiencia en autoconocimiento.

“Lo bueno de todo esto es que he cambiado el hecho de que las cosas no se dieron en alegría y autoconocimiento. Es la única manera en que he podido conocer y trascender, porque justamente me pasó antes de entrar en la cuarentena. En vez de sentarme a llorar voy a empezar a trabajar para mí. A darme cuenta qué fue lo que no funcionó dentro de mí", precisó.