Luego de que anoche varias fuentes aseguraron a diversos medios estadounidenses que la relación entre la cantante Jennifer López y el expelotero Alex Rodríguez habían terminado, esta mañana ambos negaron la información.

Según el portal de farándula TMZ y la revista People, la pareja envió unas declaraciones escritas en las que aclararon que se encuentran trabajando en su relación.

“Todos los informes son inexactos. Estamos trabajando en algunas cosas”, compartieron, toda vez que negaron que haya una tercera persona.

Una fuente cercana a la pareja dijo a la revista People que nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, y que todavía están juntos. “Pasaron por una mala racha. Pero no se separaron”, aseguró la fuente, toda vez que sostuvo que la especulación que surgió el mes pasado que apuntaban a que Rodríguez había tenido una aventura con Madison LeCroy de “Southern Charm”, “no tuvo nada que ver con la mala racha”.

✉ Email Según explicó Jennifer López (centro) en una entrevista en la revista Sports Illustrated en el 2019, conoció a Alex Rodríguez (izq.) durante un partido entre los Mets y los Yankees de Nueva York en el 2005 al que asistió junto a su entonces esposo, el cantante Marc Anthony (der.). Sobre el momento en que conoció a Rodríguez, quien jugaba para los Yankees,, López dijo que "Nos dimos la mano y se sintió una electricidad por tres segundos... tres a cinco segundos de mirar a alguien a los ojos y quedarse atascado".

Luego que López y Marc Anthony se divorciaron en el 2011, y Rodríguez de su esposa Cynthia Scurtis en el 2008, ambos se toparon en un restaurante en el 2017 y Rodríguez le preguntó si quería cenar con él, invitación que López aceptó. (teresa canino rivera)

López y Rodríguez continuaron saliendo juntos durante el 2017, y en mayo del mismo año, durante la Gala Met, causaron revuelo al pasar la velada juntos.

López publicó, en junio de 2017, una foto en su cuenta de Instagram de un pasadía con Rodríguez en el que también estuvieron los hijos de ambos.

Lópes y Rodrígez posan para una foto en la inauguración del programa World of Dance en el 2017.

La relación de la cantante y actriz, y el expelotero y comentarista de ESPN, continuó creciendo, y en el 2018 viajaron a Puerto Rico para entregar un donativo de $2 millones para los Centros 330. (teresa canino rivera)

La pareja también creó consciencia sobre la lentitud del gobierno federal en iniciar los trabajos de recuperación de la isla luego del paso del huracán María a finales de 2017. (teresa canino rivera)

Durante este tiempo, Rodríguez, quien se había retirado como jugador activo en las Grandes Ligas, apoyó a López en sus proyectos musicales, en televisión y en Hollywood. (teresa canino rivera)

De igual manera, sus hijos continuaron forjando una fuerte conexión familiar que unió aún más a la pareja. (teresa canino rivera)

Rodríguez finalmente le propuso matrimonio a López en marzo de 2019 durante unas vacaciones en Bahamas. La pareja, además, fue felicitada por el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama mediante una carta escrita a mano.

Aunque aceptó casarse con Rodríguez, López dijo en una entrevista con Entertainment Tonight que "tenemos un año bastante ajetreado y estamos tomando las cosas con calma, no tenemos prisa".

López y Rodríguez publicaron varias fotos en sus redes sociales de lo que aconteció en su fiesta de compromiso llevada a cabo en septiembre de 2019.

La asistencia de la pareja a la Gala Met se convirtió en una especie de aniversario para enmarcar el inicio de su relación.

Del mismo modo, la cuenta de Instagram de López siempre mostraba fotos de ambos compartiendo.

En esta foto de la cuenta de Instagram, la pareja celebra la llegada del 2020.

Su asistencia a actividades de alfombra roja en Hollywood también era algo sumamente común.

López y Rodríguez asistieron a la toma de posesión del presidente Joe Biden en enero de este año. López cantó un medley de distintas melodías y ofreció un pequeño mensaje como parte de la ceremonia.

López y Rodríguez comparten un beso durante la toma de posesión del presidente Joe Biden.

En una entrevista reciente, López confesó que había pospuesto la boda con Rodríguez en dos ocasiones a causa de la pandemia de COVID-19.

En una de las últimas fotos que publicó en su cuenta de Instagram, López comparte con Rodríguez durante una pausa en la filmación en la República Dominicana de su próxima película. Rodríguez es de nacionalidad dominicana. Facebook

Jennifer López se encuentra actualmente filmando una película en la República Dominicana, mientras Rodríguez está en Miami. La fuente de People dijo que debido a la cuarentena por COVID-19 a ambos se le ha hecho difícil viajar para verse.

“Quieren tratar de permanecer juntos”, agregó el recurso de People. Las declaraciones de la pareja se producen horas después de que múltiples fuentes confirmaron que López, de 51 años, y Rodríguez, de 45, se habían separado.

En una entrevista con la revista Allure, la cual acaba de salir, López comentó lo difícil que se le había hecho el proceso de cuarentena, toda vez que resaltó que durante este periodo tomó estuvo trabajando en su relación y hasta tomó terapia de parejas con Rodríguez.

“Extraño ser creativo y correr a toda velocidad”, dijo López. “Pero Alex, de todas las personas, dijo, ‘Me encanta. Me encanta estar en casa. Me encanta hacer mis Zooms. Me encanta saber que los niños están ahí, y tú estás ahí todo el tiempo “. Ha sido realmente bueno en ese sentido. Hemos estado trabajando en nosotros y fuimos a terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”, comentó.