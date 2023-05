El actor Jeremy Renner, popular por su personaje de Hawkeye en el universo de Marvel, continúa dando pasos agigantados hacia una plena recuperación física luego de su accidente del 1 de enero de este año donde fue aplastado por un quitanieves, causándole distintas heridas.

En un vídeo difundido por el actor de 52 años, en su cuenta de Instagram, se puede ver caminar a Renner en distintas etapas de su recuperación, comenzando con un andador, luego cogiando profuzamente, hasta más recientemente donde luce caminar con bastante normalidad.

“Mi entrenador personal hizo este vídeo como referencia y para recordar, ¡no puedes caminar, a menos que des un paso a la vez!”, escribió el actor para acompañar el vídeo.

Desde que comenzó su dura recuperación, el popular actor de “Avengers” ha mantenido a sus seguidores al tanto de su progreso, publicando vídeos y fotos consistentemente. De hecho, durante el fin de semana pasado también añadió a sus cuentas de redes sociales otro vídeo donde se puede observar a Renner haciendo varios movimientos para ejercitar los músculos de las piernas, a pesar de haber sufrido una fractura de tibia durante el accidente, unido a otros 29 huesos rotos, que requirió múltiples cirugías.

“ACTUALIZACIÓN: he decidido superar el dolor del progreso (esta maldita tibia destrozada) y tomar las nuevas piezas para una pequeña prueba de manejo”, escribió Renner. “El cuerpo es milagroso... Aunque me siento como el Hombre de Hojalata (de “The Wizard of Oz”), necesitando aceite para todas mis nuevas articulaciones (caderas, rodillas, tobillos y tibia, etc.). Estoy animado después de este calentamiento para seguir adelante (no le digan nada a mi entrenador personal)”.