Hace unos días, el experto en moda y belleza y presentador de Univision, Jomari Goyso compartió en su cuenta de Instagram una imagen suya sentado en una camilla, ya listo para ser sometido a una intervención quirúrgica.

Esa publicación levantó una ola de reacciones en su red compuesta por 2.2 millones de seguidores, quienes se mostraron preocupados y les deseaban lo mejor, aún estando en desconocimiento de las causas de la operación. En un principio, el también integrante del jurado de Nuestra Belleza Latina contó que no revelaría las razones de la cirugía. Sin embargo, momentos antes de entrar a la misma decidió hacerlo “para que la gente aprenda”.

“Cuando te vas a hacer una cirugía y te duermen completamente, tienes que firmar unos papeles que indican que puedes morir. Ahí te pasan muchas cosas por la cabeza. Ese es el momento que dices, ‘si todo va bien lo tengo que contar. Para que la gente entienda las consecuencias de muchas coasas’”, dijo Goyso a la periodista Lourdes Stephen, con quien comparte labores en el programa “Sal y Pimienta”, quien junto a otras dos amigas eran quienes único lo sabían.

Mientras aseguraba sentir vergüenza, al vivir las consecuencias de haber tomado “decisiones estúpidas” para complacer a la gente, ante tanta presión por la apariencia, contó esta mañana que la pasada semana viajó solo hasta Colombia, sin el conocimiento de su familia, para culminar con algo que había comenzado hace 10 años.

“Cuando estás esperando para entrar al quirófano, ahí es un mundo. Soy una persona fuerte que sé manejar muy bien mi forma de pensar, pero obviamente piensas en la muerte y en si no me despierto, sí, es muy duro. Intentas de no pensarlo y sabes que tus padres se van a morir en el mismo momento en que se lo digan. Ahí juega mucho la vanidad y la realidad en el mundo que vivimos y en el mundo en que yo vivo. Por mucho que yo tenía claro que a mis padres les daría algo si me pasaba algo, lo quería hacer”, respondió en su podcast Sin Rodeos, a Stephen.

¿Estético o por salud? Esa era la gran interrogante de sus seguidores. Sin embargo, Goyso quiso remontarse a su niñez para que estos pudieran entender la raíz de la situación, al contar que cuando tenía 13 años, mientras estudiaba en el colegio, alguien le hizo ver su cuerpo de una manera en que él no la veía.

“Creo que los trastornos de mi cuerpo empiezan el día en que alguien me dijo “gordo”. Recuerdo perfectamente el día en que alguien me dijo ‘gordo’, creo que es ahí cuando comienzan todos mis trastornos de alimentación, que a veces he contado, que vomité por un tiempo, que no comía por algún otro tiempo, hasta que conseguí ser muy delgado porque hacía muchos ejercicios, como dos a tres horas de correr al día. Claro, cuando ves que socialmente lo que está súper cool o aprobado son los músculos, los hombres musculosos”, ahí es que comenzó este problema”, confesó el artista, quien ya a los 18 años se había realizado una liposupción “que fue un desastre”, para quitarse los rollitos de los laterales.

Luego de ser flaco, quería tener el músculo, por lo que empezó a hacer ejercicios con un entrenador. Al no ganar la masa muscular deseada, -según cuenta- entró en un ciclo de inyectarse esteroides y tomar pastillas, que como resultado ganó 20 libras de músculos.

“Ahí comenzó todo. Ahí empezó –hace 10 años- lo que terminé hace unos días. Era adictivo. Me inyectaba yo mismo dos veces al día, con la mano derecha en la nalga derecha, además de tomar varias pastillas, lo que es vergonzoso. Me empizan a salir en los pectorales unos bultos debajo del pezón. Pregunto si era normal que se pongan duro. Me respondieron ‘es normal, por eso estas tomando las pastillas para bloquear las células precáncer’. Que no pasaba nada, que lo hace todo el mundo…”, añadió.

De acuerdo con el fashionista, el no inyectarse de la manera adecuada hizo que se le infectara la zona y se le empezó a formar una masa en la nalga derecha. “Voy al hospital y me tratan para la infección que tenía y me hablan de la locura que estaba haciendo y las peligrosidades”, contó.

“Qué dice eso de ti, Jomary?”, le pregunta Stephen. “Pues nada, que la vanidad nos va a matar. Dice una cosa muy triste de mí”, respondió.

Aunque físicamente se veía “como todos los hombres se quieren ver”, desde ese momento dejó de hacerlo automáticamente.

“El cuerpo te baja, lo peor llega después. Se quedó una bola en el lado izquierdo y ahí es donde viene un poco la pesadilla. La bola que se queda al lado izquierdo de lo que es el pezón, que les explico lo que había pasado, me dicen que podía tratarse de un cáncer”, mencionó mientras enfatizó que se trataba de las consecuencias de intentar encajar y tener la aprobación de las personas.

Luego de que se le practicara una biopsia, afortunadamente le indicaron de que no se trataba de una masa maligna. Sin embargo, la recomendación médica era que había que extirpárselo. Desde entonces han pasado casi unos cuatro años, y en vista de que las masas de la nalga y del pectoral no se habían ido, llegó el momento de eliminarlas.

Al ver a tanta gente en Colombia que estaban en espera de hacerse cirugías estéticas, meniconó: “Vamos encaminados hacia algo que no tiene salida. Soy parte de esa sociedad”, indicó a la vez que resaltó que en la actualidad tomaría decisiones en favor de la estética para hacerse feliz él y no complacer a nadie. “Ahora es otra historia. Ahora es diferente“, sentenció el comunicador de 40 años.