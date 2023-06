La posible relación sentimental de los cantantes Karol G y Feid desde hace meses era objeto de rumores entre los seguidores de los artistas urbanos. Sin embargo, no es hasta ahora que la pareja de exponentes colombianos al parecer confirman su romance de forma pública, tras aparecer por primera vez agarrados de la mano en Miami.

El colombiano se presentó anoche en el Kaseya Center en Miami, Florida, como parte de su espectáculo “Ferxxo Nitro Jam Underground Tour” y llegó acompañado de la intérprete de “Provenza”.

Ambos llegaron muy sonrientes y agarrado de las manos, según las fotografías que circulan en las redes sociales.

Para ambas figuras sería la primera vez que se dejan ver en un foro público como pareja. Durante el concierto de Feid, la voz de “Mañana será bonito” fue grabada desde las gradas disfrutando el espectáculo.

En el pasado han sido filmados y fotografiados en diversos proyectos artísticos. Cuando Karol G se presentó en marzo en concierto en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Feid fue uno de los invitados de la primera función y aunque el público boricua pidió a gritos un beso, ninguno de los dos artistas complació la petición. Eso sí bailaron juntos y desataron la euforia de la audiencia con un pasional baile.

PUBLICIDAD

La aparición de Karol G y Feid juntos se dio un día después que el exponente Anuel AA insiste en llevar un comportamiento que promueve la violencia machista al utilizar una camisa con un mensaje para los artistas durante la reciente edición de los Premios Tu Música Urbano 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La camiseta que utilizó Anuel AA el jueves en la noche leía el mensaje: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

En entrevista con El Nuevo Día, la doctora Thalía Cuadrado, psicoterapeuta, señaló que avalar este tipo de comportamiento de Anuel AA es contraproducente.

“En términos de nosotros como sociedad, estamos de muchas formas dándole voz y aprobando unos comportamientos que, por otro lado, estamos diciendo que no deben ser adecuados. Si atamos esto a la violencia contra la mujer, algunos entienden que solo se trata de abuso y maltrato físico, cuando la realidad es que la violencia se da de múltiples maneras, incluyendo también escritos, canciones, presentaciones y muchísimas cosas. Ahora bien, ¿cómo nosotros como sociedad participamos y estamos promoviendo la misma cosa que queremos erradicar en nuestra sociedad? En esa posición es que el cantante nos ubica con ese comportamiento”, explicó Cuadrado.

De acuerdo con la experta en la conducta humana, en este caso, hay quienes justifican su comportamiento porque no se trata de “Juan del Pueblo”, sino de un cantante popular con el que simpatizan.

“Cuando está sobre el escenario está en su salsa, ahí es que siente que está en su lugar de poder, y lo usa para, de alguna manera, mandar un mensaje a esta persona con la que ya no está, de que no importa lo que ella haga, él está presente y él es quien domina su vida. Busca la manera de hacerse visible en la vida de una persona que ya no está él, pero le deja saber que tiene el poder de estar presente, de agredirla de alguna manera, y ser ‘exitoso’ con eso”, añadió la doctora Cuadrado.