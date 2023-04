La lucha en contra de los ideales poco inclusivos de belleza, particularmente entre las mujeres, ha rendido frutos en los últimos años. El avance en la aceptación de la diversidad fenotípica de los cuerpos es palpable.

Sin embargo, algunas publicaciones han insistido en mostrar, en sus portadas, sobrerretocadas imágenes de artistas. Ante ello, cantantes, actrices y modelos han salido en la defensa de su belleza, sin la necesidad de excesos en la edición.

El ejemplo más reciente de esta problemática es la intérprete colombiana Karol G, quien posó para la revista GQ y se expresó frustrada por cómo habían editado la foto que terminó en la portada.

“Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, subrayó la cantante en una publicación en Instagram.

La publicación de Carolina Giraldo Navarro, nombre completo de la colombiana, trajo a colación una vez más las repercusiones que la alteración desmedida de la imagen a través de las fotos pueden en las mujeres que consumen este tipo de contenidos.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto (expresarse en contra de la portada), pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, escribió la intérprete.

A continuación repasamos algunas de las celebridades que han salido en defensa de su belleza al natural o en contra del “photoshop” exagerado.

1. Zendaya

Cuando la artista tenía apenas 19 años, denunció la edición a sus muslos y caderas tras la publicación de una imágenes que realizó para la revista Modeliste.

“Estas son las cosas que hacen que las mujeres sean conscientes de sí mismas, que crean los ideales irreales de belleza que tenemos. Cualquiera que me conozca sabe que defiendo el amor propio honesto y puro”, verbalizó la actriz a través de su Instagram.

Ante la sorpresiva edición, Zendaya optó por hacer pública la foto original, pues aseguró que le encantaba. De paso, logró que la revista enmendara la publicación para eliminar los retoques excesivos en su foto.

2. Villano Antillano

La afamada rapera boricua tomó su Twitter para apalabrar su descontento con la selección de fotos para la portada que protagonizó para la edición española de la revista Glamour.

“Las personas cis buscan controlar la narrativa e imagen del movimiento trans para perpetuar estereotipos y violencia. Las fotos que utilizan en esta publicación NO son fotos con las que esté cómoda, lo expresé con mucha antelación y decidieron ignorarme”, escribió la Villana.

Según su hilo en Twitter, los fotos publicada mostraban ángulos en los que se le veía, entre otras la mandíbula ancha, lo que le parece un incentivo al imaginario esteriotipado de las mujeres trans.

“Si enalteces a una artista trans y ni tan siquiera contemplas cómo se siente con imagenes que ya te expresó le causan disforia y escoges esas mismas fotos para publicar, algo no va bien… y quizás no has entendido el porqué se merece la portada que le das. ¡Mucho que pensar!“, sentenció la artista oriunda de Bayamón.

3. Lupita Nyong’o

La ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto se expresó decepcionada por la decisión de la revista Grazia de eliminar sus rizos, pese a ser una ferviente defensora del cabello natural.

A la izquierda, la portada que Lupita Nyong’o criticó, pues removieron sus rizos. A la derecha, las fotos originales. (Captura)

“Si me hubieran consultado, habría explicado que no puedo apoyar ni aprobar la omisión de lo que es mi herencia nativa, dada la intención de que aprecien que todavía hay un camino muy largo por recorrer para combatir el prejuicio inconsciente contra la tez, el estilo y la textura de cabello de las mujeres negras”, escribió la actriz kenyana-mexicana en una publicación de Instagram que fue borrada posteriormente.

En la foto original Nyong’o aparecía con repelado que mostraba la textura de su cabello en un pequeño moño, pero este fue borrado en para la publicación de la portada.

4. Emily Ratajkowski

La modelo dijo sentirse decepcionada de una publicación francesa Madame Figaro, que tomó la decisión de publicar un foto en la que se reducía sustancialmente el tamaño de sus labios y senos.

“Cada persona es única y bella a su manera. Todos tenemos inseguridades sobre las cosas que nos hacen diferentes del típico ideal de belleza. Yo, como muchos de nosotros, intento cada día superar esas inseguridades”, escribió la estadounidense en una publicación que luego fue eliminada.

Asimismo, instó a la industria de la moda a celebrar la individualidad y a no reprimir los aspectos que hacen únicas a las personas.

5. Meghan Markle

La duquesa de Suxess ha expresado que le molesta ver cómo borran sus pecas en diversas publicaciones en las que hace portada.

Así se vio indiscutiblemente reflejada cuando, en noviembre de 2017, se publicó una edición de Elle Francia en la que mostraban a Markle con un rostro carente de pecas.

En una entrevista con la revista Allure, la actriz estadounidense admitió que “lo que más me molesta es que me cambien el tono de la piel y me borren las pecas en una sesión de fotos”. Asimismo, compartió unas palabras a sus “amigos con pecas”: “Una cara sin pecas es una noche sin estrellas”.

6. Lady Gaga

La polifacética artista neuyorkina utilizó su discurso de aceptación del premio a la Mujer del Año de la revista Glamour para poner en discusión la edición excesiva de las imágenes.

Sobre una portada suya que publicó la misma revista que la reconoció dijo que tanto su pelo como su rostro se veían “demasiado perfectos”, y así no es como ella se ve.

“Es justo escribir sobre el cambio en sus revistas. Pero lo que quiero ver es el cambio en sus portadas [...] Cuando cambian las portadas, es cuando cambia la cultura”, puntualizó la galardonada cantante.

7. Kerry Washington

Pese a reconocer como un honor estar en la portada de la revista Adweek, expresó su molestia con la edición de las fotos.

“Estoy orgullosa del artículo. Y me gustan mucho algunas de las imágenes interiores. Pero, tengo que ser sincera, me sorprendió la portada”, escribió Washington en su Instagram.

“No soy ajena al Photoshop. Ocurre a menudo. En cierto modo, nos hemos convertido en una sociedad de ajustadores de imágenes: ¿a quién no le gusta un filtro? Y no siempre me tomo estos ajustes a pecho, pero he tenido la oportunidad de abordar el impacto de mi imagen alterada en el pasado y creo que es una conversación valiosa”, continuó la actriz, quien dijo estar “cansada” de la edición excesiva.

Describió como “desafortunada” la sensación de ver una imagen en la revista tan distinta a la que ve diariamente en el espejo.