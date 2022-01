La actriz y cantante venezolana Marisela Berti sufrió un derrame cerebral el pasado sábado y se encuentra recluida en un hospital de México, confirmó el actor puertorriqueño Roberto Matos Rivera en sus redes sociales.

Berti es la exesposa del cantante puertorriqueño Chucho Avellanet, con quien tuvo un hijo, Luis Armando Avellanet.

Por su parte, según Matos Rivera, el percance de salud de la intérprete de 71 años provocó que le programaran una cirugía para extraer unos coágulos de sangre en la cabeza. Berti está sedada y “en estado de coma y tratan de hacerle estos exámenes para ver si despierta”, expresó el artista sobre el cuadro clínico de quien formó parte del elenco de producciones como “La Usurpadora” y “Sacrificio de Mujer”.

El actor pidió oraciones y clamó por la recuperación de Miss Nueva Esparta en el 1970.

PUBLICIDAD

Asimismo, el sobrino de la venezolana, Heli Berti, a través de su cuenta de Instagram, expresó que la multifacética requiere una transfusión de sangre con urgencia.

“Necesitamos con carácter de urgencia donadores de sangre para mi tía Marisela Berti, quien se encuentra ingresada en el Hospital Ángeles de Pedregal, en la Ciudad de México. De todo corazón les agradezco en nombre de sus hijos y su familia, su apoyo en este momento”, comentó.

Además de ofrecer la dirección de la institución hospitalaria, Berti invitó a compartir la publicación. “También le agradecemos a los que no puedan donar, por encontrarse en otra parte del mundo, difundirlo porque seguro tenemos un familiar o amigos que puedan apoyar a Marisela, en este momento. Gracias de todo corazón”, subrayó el familiar.

Berti se casó en el 1980 con Avellanet y procrearon a Luis Armando. El año pasado Avellanet cumplió 80 años y la actriz escribió una columna para El Nuevo Día sobre su relación con el cantante.

“Nunca pensé que un día me casaría con ese gran artista, y mucho menos hubiese pensado que ese hombre tan talentoso y exitoso sería, como luego descubrí, un bello ser humano. Lo que más admiro de él y no deja de sorprenderme es su generosidad cuando de alabar y reconocer el talento de otros artistas se trata. Él identifica el talento y no tiene reparos en compartir su experimentada opinión”, citó Berti en su escrito.