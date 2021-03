La canción “Tu sonrisa” del puertorriqueño Elvis Crespo fue el “Tuesday Tune” del actor galés Anthony Hopkins, quien publicó un vídeo en sus redes sociales bailando al ritmo del merengue.

Hopkins, de 83 años y ganador del Oscar como mejor actor por The Silence of the Lambs, posteó el vídeo que dura a penas unos 15 segundos en el que se le ve bailando y grita: “I’m Colombian”

Por su parte, Crespo también publicó el vídeo en sus redes, el que acompañó con su usual frase “¡Es la cosa!”.