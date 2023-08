Es uno de los cantantes más exitosos a nivel mundial, pero también de los más polémicos. Y es que, a pesar de que suele llevar una vida totalmente alejada de los medios, el solo nombre de Luis Miguel logra atraer la atención del mundo entero.

Cada uno de sus pasos suele ser noticia, pero la poca información que se tiene de él, o mejor dicho, la poca información confirmada que se tiene de él ha hecho que a lo largo de su carrera se haya visto envuelto en un sinfín de teorías sobre su origen, su familia, su salud, sus amores y hasta sus conciertos.

La más reciente surgió con su regreso a los escenarios el pasado 3 de agosto, fecha en la que arrancó su “Tour 2023″ en Buenos Aires. La primer noche, el intérprete de “La incondicional” hizo vibrar el Movistar Arena con su energía y potente voz, sin emabrgo, también sembró la duda en sus miles de fans de si era o no el verdadero Luis Miguel, pues su drástico cambio de imagen lo ha hecho lucir muy diferente al recuerdo que muchos conservaban de él, fue ahí cuando surgió la teoría de que alguien más esta ocupando su lugar en las presentaciones.

PUBLICIDAD

Hace 4 años el “Sol de México” se presentó con la gira “México por siempre”, en ese entonces se le veía con una figura más rellena, pero para este 2023 reapareció completamente renovado y más delgado que de costumbre. Las versiones oficiales indican que se habría sometido a una estricta dieta para ponerse en forma y así ofrecer un mejor espectáculo, pero hay quienes aseguran que no es él, sino un doble el que sube al escenario para cantar frente a los fans.

Pero estos rumores no son recientes, desde hace varios años se maneja la versión de que “Micky” no completa ninguno de sus “shows” y que son dobles oficiales los que, después del agotamiento, enojo o cualquier otra razón; salen al quite.

Esta teoría cobró fuerza en 2018 cuando Andrés Rey, imitador argentino, aseguró que había suplido a Luis Miguel en un concierto hace ya varios años, incluso, que los empresarios que lo contratan también buscan a sus dobles, pues es bien sabido que el cantante no hace publicidad y aveces eso afecta a la venta de boletos.

Según Rey, en esa ocasión cubrió a “Luismi” porque este no se presentó debido a fallas técnicas y si no habló en su momento es porque existía un contrato de confidencialidad que lo obligaba a guardar el secreto.

Pero esta no es la única teoría alrededor del icónico intérprete.

/

“El Sol” perdió la vida en los 90

Esta es, quizás, la teoría más famosa que existe y en la que se asegura que Luis Miguel habría muerto en los años 90 para después ser sustituido por alguien casi idéntico a él. Lo más impactante es que hay dos versiones al respecto. La primera de ellas dice que el astro musical falleció a causa de un accidente automovilístico, en 1992, mientras viajaba hacia Acapulco; y la otra indica que, ese mismo año (1992) el cantante asistió a una fiesta en Los Pinos, donde falleció a causa de un malestar de salud; incluso, afirman que su cuerpo fue enterrado en los jardines de la entonces residencia presidencial.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que él no es el único cantante relacionado con este tipo de polémicas, artistas como Paul McCartney, Avril Lavigne, Eminem y Miley Cyrus también han sido dados por muertos.

“Luismi” es parte de la familia real

Para muchas de sus fans, Luis Miguel es considerado como todo un rey, pero existe la teoría de que el cantante en realidad sí tiene sangre azul, y no cualquiera, pues pertenecería a la familia real británica.

En 2006, Gerald Spencer, primo de la princesa Diana, lanzó el libro “The Romeo and Juliet Chronicles: Part 8, Marcela”, en el que relata el supuesto romance que sostuvo con Marcela Basteri, madre de “El Sol”. Según Spencer, conoció a Basteri cuando esta vivía en Italia y sostuvieron un amorío del que la modelo salió embarazada; por lo que “Micky” sería primo de Harry y William.

Esta versión también indica que cuando Marcela se fugó con Luis Rey ya estaba esperando su primer hijo, pero decidió mantener la verdadera paternidad de Luis Miguel en secreto. Algunos aseguran que Charles y Luis Miguel se conocieron en el 96, cuando el famoso fue reconocido con su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.