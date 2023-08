El cantante mexicano Luis Miguel compartió hoy en sus redes sociales las fechas y países de su gira de conciertos para el próximo año y entre ellos, se encuentra Puerto Rico. Según la información colgada, “El Sol de América” tendrá su presentación el próximo 23 de enero en San Juan. Al momento, no se específica en qué lugar.

La gira “Luis Miguel Tour 2024″, que arranca en enero y se extenderá hasta el 16 de junio, incluye sobre 40 paradas entres las que se encuentran República Dominicana, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, así como múltiples visitas a diversas ciudades de los Estados Unidos.

La última vez que el intérprete de “Hasta que me olvides” estuvo en la Isla del Encanto, donde nació, fue el 31 de marzo de 2019, con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico como parte de la gira “México por siempre”. En aquel entonces, el productor José “Pepe” Dueño y responsable de sus últimas funciones en la isla, reveló que se trató de una producción más amplia.

“La tarima es más grande, hay más luces, visuales, escenografía y cuando la gente vea el escenario lo van a ver más grande de lo que se acostumbra con sus conciertos. El show es espectacular. Sus fanáticos van a salir fascinados. Tuve la oportunidad de verlo en Miami al principio de la gira y vi a un Luis Miguel rejuvenecido, lleno de energía, simpático en la tarima, sonriente y muy elegante. Vi el Luis Miguel de hace 25 años, van a salir satisfechos”, dijo en aquel entonces.

El concierto incluyó temas como: “Amor, amor, amor”, “No sé tú”, “Te necesito”, “Frío como el viento”, “Hasta que me olvides”, “O tú o ninguna”, “La incondicional”, “Separados”, “No me platiques más”, “La barca”, “La mentira”, “Será que no me amas” y “Cuando caliente el sol”.

En julio, Luis Miguel anunció a través de sus redes sociales que rompió un nuevo récord de streaming al convertirse en el artista latino con más canciones que sobrepasan las 100 millones de reproducciones en Spotify.

Desde 2017 “El sol” no lanza un álbum musical. El último fue “México por siempre”, pero eso no lo ha detenido para con su repertorio de 20 discos de estudio, conquistar las plataformas y a distintas generaciones.