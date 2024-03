Lindsay Lohan revela por qué se alejó de Hollywood en 2014

La intérprete recordada por la película “The Parent Trap”, abrió su corazón y en diálogo con la revista norteamericana Bustle, reveló los detalles de su retiro de la profesión que la catapultó a la fama. “Siento que parte (de mi trabajo) quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido. Siento que eso como que tomó vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar solo en mi trabajo’”, recordó.