Maluma publicó polémicas fotos con las que le han llovido las críticas

Si bien el cantante colombiano Maluma goza del apoyo y cariño de una gran fanaticada a nivel global, la cual le celebra cada uno de sus triunfos, así como la noticia de que prontamente se convertirá en papá por primera vez, también lo es que no le aplaudan lo que perciben como desaciertos.

“Brilla o no brilla el “BLING BLING”💎…?”, fue el texto que acompañó las imágenes, que fueron tildadas en su gran mayoría de los seguidores por “innecesarias” y de carencia de humildad por parte del artista, quien recientemente hizo aparición en los premios Grammy .

La gran mayoría con comentarios emitidos han sido de disgusto, tales como: “Que fotos tan innecesarias”; “No presumas el dinero, así porque ahí demasiada miseria para otros, está bien que lo tengas y disfrutes pero no es justo tu acostado encima del dinero”; “Un poco de humildad !! Yo creo que no hay la necesidad!”; “A lot of money makes people stupid”; “Pasó ser ser el ídolo sencillo, humilde y alegre para volverse prepotente, altivo y en ocasiones grosero con sus fans y personas que lo admiran y quieren...”; Y “Me caías súper, pero este tipo de mensajes en un mundo donde cada vez hay más gente por debajo de la línea de la pobreza hiere”, entre tantos otros.