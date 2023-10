En medio de celebrar el cumpleaños de su amada madre, Luz Freída, el merenguero puertorriqueño Manny Manuel solicitó disculpas por no haber llegado a una actividad privada que tenía agendada para el día de hoy. Con mucho pesar, quiso establecer claridad ante lo sucedido, para evitar que “comiencen a hacer historias falsas”.

“Quiero pasar por aquí porque hoy yo tenía una actividad en Mayagüez para una compañía muy importante y yo tenía apuntado en el calendario del teléfono 6:00 p.m. todo el tiempo, 6:00 p.m. Todo el tiempo estaba pensando, desde hace como una semana atrás, que era a las 6:00. Hoy no me dio con corroborar o llamar a alguien porque entendía que estaba bien, que era a las 6:00. Fue una mala comunicación, la verdad. Yo me hago responsable de esto y les pido disculpas a toda la gente que estaba allí, que me disculpen”, explicó el llamado “Rey de Corazones” a través de un video.

El cantante se vio en la necesidad de aclarar y mostrar que andaba con su mamá y una tía, que los está visitando por una temporada, y que el video que publicó estuvo motivado en ánimo de detener especulaciones de cualquier tipo que personas para aprovecharse del momento.

“Cuando ven la grieta, empiezan por ahí a tirar veneno, y esta es la verdad. Se los digo de todo corazón. Yo pido disculpas, con toda la humildad del mundo. Pero las cosas pasan, ha sido un momento terrible para mí, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y que quede claro, ni llegué tarde ni estaba tomando, ni que no llegué, porque yo iba de camino. Fue la equivocación de la hora. Muchísimas gracias”, indicó la voz de “Fiera Callada” con sumo pesar.

En la mañana, un animado y emotivo Manny Manuel compartió con sus seguidores que su progenitora estaba cumpliendo años, por lo que le cantó la tradicional canción de cumpleaños mientras estaba conectado a su red social Instagram.

Asmismo, colmado de alegría, le entregó una cantidad en efectivo como regalo a su mamá y vaciló diciendo “Tolta pa’ la vieja”.