Durante el día de ayer, Miss Grand Puerto Rico 2023, María Cristina Ramos, partió al país asiático donde participarán más de 72 mujeres de diversos rincones del planeta, para la celebración de la undécima edición de Miss Grand International 2023, cuya final se celebrará el próximo 25 de octubre en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam.

María Cristina, quien representó a Caguas en la pasada edición de Nuestra Belleza Puerto Rico, posee un bachillerato en mercadeo y relaciones públicas de la Universidad del Sagrado Corazón.

La beldad sin duda lleva una gran encomienda, pues durante los pasados 10 años las representantes de la isla han logrado clasificar entre las semifinalistas y finalistas.

En la primera edición, Janelee Chaparro obtuvo la corona, mientras que en las ediciones de 2014, 2015, 2019, 2020 y 2022, las concursantes Rebeca Valentín, Izamar Peña, Hazel Ortiz y Fabiola Valentín, respectivamente, lograron clasificar entre las semifinalistas.

Asimismo, en los concursos de 2016, 2017, 2018 , 2021 y 2022, las concursantes Madison Anderson Berríos, Brenda Azaria Jiménez, Nicole Marie Colón, Vivianie Diaz Arroyo y Oxana Rivera, respectivamente, se colocaron como finalistas.

“Esta encomienda representa sin duda alguna uno de mis mayores anhelos y más grandes logros, pues podré representar internacionalmente a la isla que me vio nacer, crecer y en la cual he logrado desarrollarme profesional y personalmente. Ser la embajadora de Puerto Rico ya es una bendición, pues sé que cuento con el cariño y respaldo de este 100 x 35, y un poquito más. Sé que mi crecimiento cultural se ampliará grandemente y agradezco a la organización Nuestra Belleza Puerto Rico, por hacer posible esta realidad que estoy viviendo y quienes, al igual que mi familia y equipo de trabajo, han creído en mí y me han ayudado en todo este proceso de preparación. Siempre voy a atesorar este momento que estoy viviendo, pues podré con voz fuerte decir: ‘Yo soy Puerto Rico’”, indicó Maria Cristina a través de declaraciones escritas.

La directora de la organización Nuestra Belleza Puerto Rico, Valeria Vázquez, mencionó que, “nuestra representante está preparada en todas las disciplinas requeridas y así poder tener todas las herramientas necesarias para hacer una representación de altura en la competencia Internacional”.

Durante la competencia la joven modelo estará vistiendo un ajuar de varios diseñadores puertorriqueños e internacionales. El traje típico que estará luciendo en la competencia internacional es una creación del diseñador puertorriqueño Raymond Rodríguez en colaboración de la diseñadora Nicole Rodríguez y el patrocinio de Héctor Soto. De igual modo, para la competencia preliminar y final estará luciendo una creación del reconocido diseñador puertorriqueño Ángel Guzmán.

De otra parte, el presidente de la organización Nuestra Belleza Puerto Rico, Miguel R. Deliz, mencionó que se siente “orgulloso de nuestra representante, pues posee muchos atributos que la harán destacarse, logrando que Puerto Rico brille una vez más y así traernos la segunda corona dorada a la isla”.