A menos de un mes para celebrar sus 45 años, la modelo y empresaria puertorriqueña Maripily Rivera dice sentirse en la mejor etapa de su vida. Libre, segura y con sus prioridades claras son solo algunas de las palabras que la definen, expresó.

Lo anterior quiso evidenciarlo esta mañana cuando llegó al gimnasio Performa de la avenida Eleanor Roosevelt acompañada por los seres más importantes de su vida: su hijo Joe Joe García, su papá, Héctor Rivera y su hermana, Glorimar. La reunión familiar se dio con motivo del lanzamiento de su nueva colección de perfumes “Fit Girl” y “Fit Boy”.

La composición aromática de lo que la propietaria de Pompis Store describe como “la fragancia del momento” contiene una mezcla de cítricos, azahar, manzana, frutas, pera y almendra. También incluye flores como jazmín, iris, sándalo y nardo. Además, tiene un toque de ámbar, indol, vainilla, cahé, haba, tonka y cacao.

“Yo lancé mi primera colonia hace 9 años. Desde entonces quería hacer otra fragancia, pero que se identificara con lo que yo hago, a lo que es Maripily, a lo que ustedes constantemente ven a través de la pantalla y lo que en realidad me ha inculcado mi padre que es el ‘fitness’. Ustedes saben que me gusta mucho hacer ejercicios, compartir todo lo que ocurre en mi vida diaria y si por mí fuera durmiera en un gimnasio porque fue lo que aprendí desde chiquita con mi papá”, dijo en conferencia de prensa mientras destacaba la presencia de su progenitor entre los presentes.

Ante un grupo de sobre 50 personas entre las que también figuraban “influencers” y aficionados de los ejercicios, la personalidad de las redes sociales que cuenta con 1.5 millones de seguidores en Instagram, expuso que formó parte del proceso creativo de la colección desde el día uno. Rivera buscaba que tanto el frasco como el empaque fueran muy distintos a los que ya hay en el mercado. Fue así como surgió la idea de que el perfume se presente en forma de “dumbell” dentro de un “locker”.

De igual manera, imaginaba las fragancias con un olor cítrico y de buen fijador, que resultara interesante para el olfato antes y después de ir al gimnasio. Hoy la empresaria se manifestó orgullosa y satisfecha con el producto que tenía en sus manos.

“El de hombre yo quería que el olor fuera bien de macho”, dijo con pasión. Esta expresión provocó carcajadas entre los presentes. “Ustedes saben que un ‘fit boy’ es un macho con abdominales, como los que a mí me gustan. ‘I’m sorry!’ (disculpen). Y el olor de ‘Fit Boy’ huele a macho. Además de que el macho que escogí para las fotos es un macho de verdad, mi amigo y entrenador Oswaldo (González)”, detalló.

El entrenador personal y modelo es la persona encargada de la rutina de ejercicios de la fisicoculturista en Miami, donde reside actualmente.

Entre otros detalles, la particular modelo informó que la elección de ambas fragancias fue difícil, pero no la tomó con prisa. Maripily tardó más de una semana para decidirse y reveló que durante esos días se iba al hotel y hasta soñaba con el frasco.

“Fit Girl” y “Fit Boy” estarán disponibles en las tiendas Pompis Stores, farmacias, perfumerías locales y, a nivel internacional, a través de Amazon y pompisstores.com. Quienes deseen obtenerlo al por mayor también podrán hacerlo por medio de sus tiendas.

Antes de pasar a un aparte con este medio, Rivera quiso enfatizar que, a pesar de que sus “nuevos bebés” tienen una imagen “fitness”, son para todo el mundo. “No tienen que estar ‘fitness’. Con solo bañarte con las colonias te vas a sentir ‘fitness’. Es más, te van a dar ganas de hacer ejercicios”, sostuvo entre risas la presentadora que también se considera perfeccionista.

No descarta regresar a la televisión

Sin lugar a dudas, el nombre de Maripily ha sido uno de los más sonados como favorita para habitar en el “reality show” de Telemundo, “La casa de los famosos”. Una visita reciente a los estudios de Telemundo Center despertó la curiosidad entre sus seguidores quienes se preguntaban si finalmente podrán verla en el espacio televisivo que estrenará su segunda temporada el próximo 10 de mayo.

“Me han hecho acercamientos para ese tipo de ‘realities’, lo que pasa es que al menos este año yo no puedo regresar a la televisión. Me hicieron un acercamiento en México y uno en Estados Unidos. Yo no puedo porque tengo varios productos que estoy lanzando, los cuales aguanté por la pandemia”, aclaró.

Rivera hizo referencia a unos productos de colágeno y una paleta de maquillajes que lanzará próximamente. También adelantó que estará participando en una obra de teatro para el mes de septiembre. Sin embargo, exhortó a sus fanáticos a estar en calma porque en el 2023 llegará a la pantalla.

Está lista para ser abuela

Aunque la palabra “abuela” es muy fuerte para ella, la artista dice que sería la más consentidora. Además de la gran ilusión que siente al saber que su unigénito le puede conceder esa alegría en cualquier momento, continuó que siempre quedó con el deseo de tener otro hijo y un nieto –de alguna manera- lo cumpliría.

Mientras llega ese momento, Maripily emprenderá algunos proyectos dirigidos a empoderar a las mujeres y ayudar a aquellas que han vivido maltrato en alguna relación.

“Van enfocados en esa línea porque yo sufrí en carne propia lo que es la violencia doméstica, lo que es sentir miedo, enfrentarlo, superarlo... A la misma vez quedar marcada. Uno de los proyectos que tengo en mente es ese, ser motivación para muchas mujeres porque yo sé que muchas mujeres tienen miedo porque es una situación bien difícil. Yo la viví y quedé marcada, por eso llevo un año y medio sola”, apuntó.