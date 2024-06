Mentalismo, ilusionismo y magia: Reynold Alexander revela por qué “Supernatural” es el show más complejo de su carrera

“Ahora vengo con Supernatural, es un show tan complejo que no sé explicar. La realidad es que cuando trato de explicar este show no sé hacerlo por la complejidad que tiene. Te diría que es mentalismo es el estilo de la magia mental. La idea es anticipar lo que estás pensando y tratar de controlar las acciones. Puedo escribir lo que quieres hacer antes y anticipo lo que puede suceder. Es lo más cercano a la magia de verdad”, explicó ilusionista que en el pasado ha realizado actos de escapismo.

“Es complicado explicar lo que es magia de verdad. Te puedo dar un ejemplo el escapismo que fue inventado por Houdini. El ilusionismo es el acto de engañar a la audiencia. Tú sabes que picar a una mujer por el medio no es cierto, pero no sabes cómo es que se hace. Sabes que no es cierto porque la matarías. El mentalismo toca los pensamientos que uno tiene, por ejemplo, en el show “Experimental” tomé un celular al azar y le quité el código. El mentalismo es lo más cercano a la verdadera magia”, respondió.