Ariette Natalia Banchs, Miss Supranational Puerto Rico 2022, reconoce que lo que la cautivó de este certamen y la llevó a participar es la oportunidad que este tipo de plataforma les da a las jóvenes que buscan mostrarse como algo más que una cara bonita y dejar al descubierto su liderazgo, talento y capacidad de superarse en la vida.

“Soy líder de una iniciativa hacia una cultura de paz en la escuela y en el hogar, donde tengo la oportunidad de educar a niños y a sus papás sobre distintos modos de cómo manejar la violencia, no importa cuál sea su apellido. Y siento que en estos tiempos es muy importante”, dijo la joven que posee un bachillerato en biología y microbiología, con la meta de convertirse en tecnóloga médica.

Banchs, de 23 años acaba de partir a Polonia para representar a la isla en el concurso internacional que se llevará a cabo el 15 de julio. Esto le ha dejado un periodo muy corto para su preparación, pues obtuvo el título local en el certamen Nuestra Belleza Puerto Rico, que se celebró a principios del mes de junio.

Pero esto no le preocupa a la beldad ponceña que hace seis años ostentó el título de Miss Teen World Puerto Rico 2016, con el que ganó el certamen de Miss Teenager World 2016, celebrado en Guatemala.

“Realmente ha sido mucha preparación y mantenerme en este ámbito de la moda, porque una se enfría y los certámenes de belleza hemos visto que han dado un giro. Ya no se busca una chica que sea bonita y ya, sino que se busca una chica que de un mensaje, que tenga aspiraciones, que tenga metas y eso es lo que están buscando realmente”, explicó.

Banchs comentó que la preparación para el certamen internacional comenzó desde que empezó su entrenamiento para representar a su querido pueblo de Ponce en Nuestra Belleza Puerto Rico. No obstante, en las últimas semanas se intensificó con diversas clases.

“Me la he disfrutado muchísimo. He tomado clases de talento, porque tengo que presentar talento. Voy a bailar salsa y a enseñar en Polonia esa sazón boricua que tanto nos distingue. He tomado muchas clases de dicción, sobre todo en inglés, porque es el idioma principal que tenemos para poder comunicarnos en el certamen y también clases de pasarela y proyección”, enfatizó Banchs.

Pero, más allá de todas estas habilidades que ha tenido que pulir, Banchs también confía en que su personalidad y que sus cualidades se reflejen en su paso por el certamen internacional. La reina de belleza se describe como una joven honesta, trabajadora y muy disciplinada en todo lo que se propone.

“No importa como sea, cuan grande sea la dificultad, más gloria hay en superarla. Y siempre he sido una chica que le encantan los retos... Espero disfrutarme la experiencia. Disfrutar de la diversidad cultural porque somos más de 75 chicas confirmadas en la competencia”, destacó.

Una vez concluya esta experiencia, Banchs desea continuar sus estudios en tecnología médica porque le encantaría trabajar en el exterior en un laboratorio de investigación.

Ariette Banchs, Miss Supranational Puerto Rico 2022. (VANESSA SERRA DIAZ)

Créditos

Moda: Valdy

Accesorios: Sparkle by Sara & Sofía

Lugar: La Concha Hotel