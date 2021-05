A horas de la noche final de Miss Universe, la reina puertorriqueña Estefanía Soto y el cantante boricua Luis Fonsi compartieron un lindo encuentro durante los ensayos del certamen internacional.

Fonsi, quien amenizará el evento de este domingo, reemplazando a Pitbull, compartió en sus redes sociales algunas fotos de la breve reunión. “Yo no me iba a ir de mi ensayo sin antes darle un abrazo y desearle mucha suerte a nuestra reina @estefania.sototorres en el certamen de belleza @missuniverse No se lo pierdan mañana, tendré el honor de cantarle a las reinas”, escribió la voz de “Despacito”.

La beldad, quien ha deslumbrado durante las etapas preliminares de la competencia, describió como un “momento mágico” el conocer al artista.

“Un placer conocerte. Nos vemos mañana en tarima”, agregó la beldad en respuesta al mensaje de Fonsi.

PUBLICIDAD

En los comentarios, los usuarios celebraban la participación de ambos en el evento.