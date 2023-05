En las artes escénicas, desde siempre, han sido muchas las obras inspiradas en el tema de la amistad. “Paseando a Miss Daisy” y “Los tóxicos” son dos de los títulos más recientes en la cartelera puertorriqueña.

Precisamente, basada en este afecto personal, puro y desinteresado, el próximo 12 y 13 de mayo subirá a escena la pieza “¡Qué viaje!”. Gisselle Ortiz, Mónica Pastrana, Carlos Vega, Osvaldo Friger, Emmanuel Irizarry y Jofar Aquino, serán los protagonistas de esta historia que, según el elenco, tendrá momentos de risa y reflexión.

Para conocer un poco más acerca de la obra, escrita y dirigida por Vega, El Nuevo Día conversó con dos actrices que se describieron como amigas leales, incondicionales y capaces de lo que sea por una amistad verdadera. De hecho, en la entrevista, Ortiz y Pastrana revelaron que han hecho -al menos- una hazaña por alguien de su círculo amistoso.

PUBLICIDAD

Ambas intérpretes también coincidieron en la mayor enseñanza que les deja el libreto. A su vez, puntualizaron, que quienes se den cita al Teatro Francisco Arriví en Santurce, sin duda, se sentirán identificados y hasta podrán “verse” en alguno de los personajes.

“Básicamente, el mensaje es que cuando tú tienes un amigo de muchos años, al que consideras familia, no tienes que estar señalándolo y ni juzgándolo por sus errores. Al final, la lealtad y el amor entre amigos, es lo que debe importar”, sostuvo Pastrana, quien también forma parte del programa de comedia de Telemundo “Raymond y sus amigos”.

Ortiz, por su parte, agregó que la interpretación pondrá en evidencia que “podemos tener amigos de muchos años, con los que no necesariamente hablamos ni vemos todos los días, pero ese cariño, ese amor y ese respeto está intacto. Pasan los años, y de repente te los encuentras, y sigue siendo la misma química, el mismo cariño y sientes la misma emoción cuando se reencuentran”.

“¡Qué viaje!”, adelantaron en comunicado de prensa, narra la historia de un grupo de amigos que se conocieron en su trabajo, construyeron una relación íntima y se separaron por diversas circunstancias. Tiempo después, una muerte inesperada provocó que se reencontraran. Esta situación, a su vez, destapa un baúl de recuerdos lleno de secretos y “trapitos sucios”.

En la pieza, Pastrana le da vida a “Laura”, una mujer que no le ha ido bien en el amor y que ha tenido que enfrentar muchas situaciones –como la pandemia- sola. A través de sus problemas, el personaje ha encontrado fortaleza y crecimiento personal.

PUBLICIDAD

“Se parece un poco a mí”, expresó la comediante. “En mi caso, yo no tengo hermanos, he vivido sola desde los 20 años que me mudé a San Juan, y yo creo que, en la vida, todos hemos pasado por un desamor que nos ha hecho evolucionar como personas y nos ha hecho aprender. Yo creo que nosotros los actores siempre le buscamos alguna similitud con uno a los personajes porque es nuestra manera de llevarlo al realismo”, apuntó.

La cantante de merengue, por su lado, interpreta a “Mariana”, una “influencer”, con unas situaciones fuertes en su casa, pero siempre está para sus amigos. ¿En qué se parecen? Ambas son algo rencorosas.

Sobre la química con sus compañeros de escena, las artistas la describieron como “buena”, “maravillosa” y “perfecta”. Con algunos, como Vega e Irizarry, ya habían vivido la experiencia de trabajar en producciones anteriores. De hecho, tantos años de relación profesional, los han convertido en grandes amigos y mentores.

A Friger, por ejemplo, Pastrana solo lo conocía como figura pública. La producción de Elyradical Productions, cuyos boletos están a la venta en ticketera.com, asimismo, ha servido para que la intérprete de “Bettylicious” en el segmento de comedia “Men and The City” lo describa como una persona “receptiva y dispuesta a echar para adelante”.

“Es un gran compañero, es bien ‘open’ para recibir consejos y críticas constructivas como debemos ser todos para que la pieza quede bien”, dijo. Ortiz agregó que todos son “personas profesionales” y que, contrario a muchas personas, a ella no le resulta complicado trabajar con amigos.

PUBLICIDAD

Entre los varios temas que la mantienen contenta, Pastrana resaltó que, personalmente, el 2023 ha sido un año activo en el teatro. “¡Qué viaje!” sería la tercera obra en la que participa.

“Yo, encantada de la vida. Te diría que, de todas las cosas que puede hacer un artista, el teatro es la que más me apasiona. Podría estar en las tablas todos los meses”, detalló la actriz, quien pronto anunciará su próximo proyecto teatral.

La pieza, que en ambas funciones dará inicio a las 8:30 p.m., le confirmará a quienes se den cita que las relaciones más imperfectas, contradictorias y, a la vez, divertidas, que se podrían tener, son con los amigos.