George Pérez, el legendario artista del mundo de los cómics, falleció ayer, jueves, tras luchar contra el cáncer de páncreas inoperable que le fue diagnosticado y por el que decidió no recibir ningún tipo de tratamiento. Así lo informó una portavoz de la familia a través de las redes sociales. Tenía 67 años.

Pérez nació y se crió en el Bronx en la Ciudad de Nueva York. Sus padres, Jorge Guzmán Pérez y Luz María Izquierdo, eran de Caguas y se conocieron en Nueva Jersey tras emigrar en busca de trabajo.

Pérez inició su carrera artística en la década de los 70. Su primer trabajo profesional importante fue como dibujante de Astonishing Tales #25, una serie de Marvel Comics. De ahí estableció una relación duradera con la marca y pasó a ilustrar varios títulos importantes, incluyendo Spider-Man, y alcanzó reconocimiento trabajando en la serie The Avengers.

En la década de los 80 Pérez comenzó a trabajar con la marca rival de Marvel, DC Comics. Para ellos dibujó por un tiempo la popular serie The New Teen Titans, además de una corrida exitosa de Justice League.

Su trabajó más popular y reconocido no vendría hasta 1985, cuando DC Comics lanzó su proyecto de 50 aniversario, Crisis on Infinite Earths. La serie especial incluía a todos los personajes de ese universo y reestructuró completamente el mundo de cómics de la marca. El año siguiente trabajó en una historia especial de Superman escrita por el popular autor Alan Moore titulada Whatever Happened to the Man of Tomorrow.

Poco tiempo después trabajó en un reinicio de la franquicia de Wonder Woman. La serie fue muy exitosa y se ató más de cerca a elementos de la mitología griega, costumbre que ha perdurado desde entonces.

Luego de algunos tropiezos al final de la década de los 90, Pérez dibujó la serie JLA/Avengers, un cruce entre los equipos de superhéroes más famosos de Marvel Comics y DC Comics publicado en 2003: Justice League y Avengers. Como parte de un homenaje a Pérez, ambas marcas anunciaron en febrero que lanzarían una edición especial de la serie con material nuevo.

Entre el 2000 y 2010, Pérez dibujó varios cómics para marcas grandes, al igual que algunas independientes, hasta que en enero de 2019 anunció su retiro debido a varios problemas de salud.

Tanto Marvel como DC publicaron homenajes en sus redes sociales honrando al artista, uniéndose cientos de fanáticos que también expresaron sus admiraciones al trabajo de Pérez.

Pérez no tuvo hijos. Estaba casado con Carol Flynn, tenía un hermano llamado David, y dos sobrinos.