El cantante Willie Spence, finalista de la edición 19 de “American Idol”, murió a sus 23 años tras las heridas sufridas en un accidente de automovilístico, reportaron hoy, miércoles, varios medios como Page Six.

El portal Douglas Now, una página de noticias locales de la ciudad de Douglas en el estado de Georgia, donde Spence residía con su familia, indicó que el accidente ocurrió en Tennessee.

“No tenemos más detalles en este momento. Extendemos nuestras condolencias a la familia, amigos y fans de Willie. Era un talento extraordinario y un rayo de luz para millones en todo el mundo. Se le extrañará”, reza la publicación en su cuenta de Facebook.

Precisamente, la última publicación de Spence en sus redes sociales fue un video en el que se le ve cantando dentro de un vehículo.

PUBLICIDAD

“Lord you are my hiding place (Señor, tú eres mi escondite)”, entonó el joven, demostrando sus dotes vocales e interpretativos.

La cantante Katharine McPhee, quien realizó un dueto con Spence durante el reality show, anunció la muerte del joven en sus historias en Instagram y mencionó que el último video fue publicado “justo antes” de su accidente.

McPhee también publicó un video del momento en el que se conocieron durante el programa televisivo y lo acompañó de varios emojis de corazones rotos.

“Recibí noticias muy trágicas esta noche. El dulce Willie Spence falleció en un accidente automovilístico. Solo 23 años. La vida es tan injusta y nunca promete nada. Dios, salva su alma. Fue un placer cantar contigo y conocerte”, escribió.

Durante el concurso, Spence y McPhee cantaron a dúo, a inicios de abril de 2021, el tema “The Prayer” de Andrea Bocelli y Céline Dion.

Mensaje de Katharine McPhee sobre el fallecimiento de Willie Spence. (Captura)

Otra de las personalidades que lamentó la muerte del joven cantante fue el productor de cine Randall Emmett, quien llamó a Spence su “amigo”.

“Mi corazón está roto y mis oraciones están con su familia. Tuve la suerte de que cantara para mí en vivo en mi casa y otros eventos, te extrañaré, amigo. Sé que tocaste a muchos de nosotros. Tengo el corazón partido”, escribió junto a una foto que publicó de Spence en una historia en su cuenta de Instagram.

Mensajes de Randall Emmett sobre la inesperada muerte de Willie Spence. (Captura)

Según la descripción de un concierto que Spence tenía agendado en Londres, el próximo 12 de noviembre, el cantante comenzó su carrera musical a sus 3 años.

PUBLICIDAD

“Comenzó a cantar en la congregación de su abuelo en una iglesia de Florida. Luego comenzó a hacer videos de sí mismo cantando y comenzó a publicarlos en sus cuentas de redes sociales”, explicaron.

“Willie siguió usando su voz para tocar los corazones de personas de todo el mundo”, añade la pequeña biografía.

La 19 edición de “American Idol” terminó el 23 de mayo de 2021 con el participante Chayce Beckham convirtiéndose en el ganador.