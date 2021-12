Según informes de prensa, el rapero Drakeo the Ruler fue apuñalado en el cuello en un festival de música de Los Ángeles, lo que llevó a los organizadores a terminar el espectáculo antes de tiempo.

El músico de 28 años fue agredido en el concierto Once Upon a Time in LA el sábado por la noche, informó Los Angeles Times, citando a una persona con conocimiento directo del ataque que solicitó el anonimato. Se esperaba que el festival presentara a varios artistas, incluidos Snoop Dogg, 50 Cent y Ice Cube, entre otros.

Once Upon a Time in LA Fest confirmó en una publicación de Instagram que el evento había sido cancelado antes de tiempo. Los organizadores no dieron una razón.

La portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Margaret Stewart, dijo a los medios de comunicación que un hombre fue trasladado en ambulancia a un hospital en estado crítico. Las autoridades no lo identificaron. La policía de Los Ángeles dijo en Twitter que el departamento está ayudando a la Patrulla de Caminos de California en la investigación.

Drakeo the Ruler, cuyo nombre de pila era Darrell Caldwell, nació el 1 de diciembre de 1993 en Los Ángeles. Llamó la atención de DJ Mustard con un tema en 2015. Durante los pasados seis años, el rapero lanzó varios sencillos como “I Am Mr. Mosely”, “Cold Devil”, “Free Drakeo” y “Thank You For Using GTL”. En 2019, el artista fue absuelto de varios cargos por asesinato.