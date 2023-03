La actriz mexicana Natalia Alcocer, quien denunció a su expareja el año pasado por violencia doméstica, fue detenida la mañana de ayer martes, 28 de marzo, cuando salía de un tribunal de México.

Los oficiales señalaron que el arresto se debía a que la participante de “La casa de los famosos 2″ no había presentado a sus hijas a una convivencia familiar. Esta situación la dio a conocer a través de sus redes sociales.

“Esto que está pasando no es legal, no me pueden arrestar aquí”, dijo Alcocer, quien no quería acompañar a los policías, ya que, según explicó, no había sido notificada de la denuncia debido a un cambio de domicilio. Sin embargo, las autoridades señalaron que solo hacían su trabajo y que desconocían los detalles de su situación.

En el video publicado en su cuenta de Instagram hizo un llamado a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que la apoyaran con su situación.

Durante el programa “Venga la alegría”, la comunicadora Flor Rubio aseguró que Alcocer está embarazada. “Ella tiene un embarazo de siete meses y medio. No lo había dicho justamente para evitar que esto pudiera complicar más las cosas con el padre de sus hijos”.

La mexicana tiene 33 años y es actriz de televisión, teatro y cine. Obtuvo su primer trabajo en 2007, en el programa “Zona ruda”, donde conquistó al público con su carisma. Su nombre cobró más fama luego de participar en algunos capítulos de la serie unitaria “La rosa de Guadalupe”. Sin embargo, su popularidad llegó a su máximo nivel cuando comenzó a aparecer en diferentes reality shows.