Tradicionalmente, el 25 de diciembre, cuando todos se despiertan, corren hacia el árbol para abrir los regalos que dejó Santa Claus. Sin embargo, la modelo venezolana Aleska Génesis, novia del exponente urbano Nicky Jam, tuvo que salir a la intemperie para ver y disfrutar el lujoso presente que le entregó el artista.

Se trató de nada más y nada menos que un carro deportivo Lamborghini de color rosa. En las fotografías que compartió Aleska en su cuenta de Instagram se puede ver el carro con un lazo rojo en la capota y ella al lado enviando un beso. En en el carrusel también agregó un corto vídeo del momento en el que vio el carro y de fondo se escucha la canción “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey.

“Gracias bebé por hacerme sentir como una Barbie. Te amo mucho“, escribió la venezolana.

“No mi amor, no es que te sientas como una Barbie. Tú eres mi Barbie”, respondió el intérprete.

El impactante obsequio generó todo tipo de comentarios en las redes sociales de la modelo.

Aleska Génesis es oriunda de Barquisimeto, Venezuela y ha participado en vídeos musicales de otros artistas del género urbano como Anuel AA y Ozuna. También ha formado parte de campañas para reconocidas marcas y se ha convertido en una influyente figura en el ámbito de Instagram.

Durante los últimos meses la pareja ha dado mucho de qué hablar, luego de que el cantante le diera una nueva oportunidad al amor tras su separación de Cydney Moreau hace unos meses. A principios de diciembre, el músico demostró ante el mundo lo que siente por su pareja al invitarla a subir al escenario durante un concierto en Madrid.

Los asistentes pudieron presenciar el momento en que la pareja bailó en el escenario y se dieron un apasionado beso.

Según la revista digital especializada en temas de autos, Gossip Vehículos, el Lamborghini Huracan 2021 es el auto deportivo de nivel de entrada de Lamborghini, y es considerado un “cohete terrestre” de 632 caballos de fuerza. El precio del modelo en Estados Unidos oscila entre $210,180 y $264,969, dependiendo de la versión y el equipamiento del auto que escojas.