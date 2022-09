Al cantautor argentino Noel Schajris le hace mucha ilusión regresar a un municipio de Puerto Rico que descubrió hace 20 años y que este mes tocará revisitarlo.

Se trata de la ciudad de Ponce, pueblo al que el artista llegará el sábado, 17 de septiembre para presentar un concierto benéfico para la población pediátrica de 41 municipios en la isla. El concierto en formato acústico e íntimo será a las 8:00 p.m. en el Gran Salón del Hotel Ponce Hilton a beneficio de la Fundación GoGo para que la organización continúe con su misión de servicios de salud accesibles a la niños y niñas del país a través del instituto GoGo Pediatric.

“Me contactaron después de realizar el concierto en el Coca-Cola Music Hall y al conocer que es para una buena causa me pareció bellísimo poder ayudar y regresar a Ponce. Hace como 20 años que no voy a Ponce y volver me ilusiona. Es un show acústico y simple, pero también es un encuentro con la gente de Puerto Rico a la que quiero tanto y desde la zona sur que tengo tan lindos recuerdos de hace mucho tiempo”, sostuvo el cantautor en entrevista desde Perú, no sin antes aclarar entre risas que regresar a la isla lo hace feliz al “poderme comer un trifongo”.

La voz de “No veo la hora” incluirá un repertorio de su carrera como solista, junto a éxitos de Sin Bandera.

La Fundación GoGo fue creada en el año 2008. Luego en el 2013 crearon GoGo Pediatric Institute, con la finalidad de brindar servicios médicos especializados en el Instituto y respaldar a los pacientes con diversas condiciones para que alcanzarán una vida más saludable y activa.

El instituto ofrece a la población pediátrica servicios médicos en las siguientes especialidades: reumatólogas, clínica dental, neurólogos, nefróloga, fisiatra, ortopedas, genetista, alergista, psicólogos, medicina de familia, psiquiatría pediátrica y para adultos, gastroenterólogo hematología/oncología, otorrinolaringólogo, terapia ocupacional, terapia del habla, terapia física.

Sobre el último concierto que realizó en Puerto Rico en la nueva sala del Coca-Cola Music Hall en el Distrito T-Mobile afirmó que fue la noche más linda de la gira de conciertos que realizó en las ciudades de Estados Unidos. Schajris se encuentra de gira por América Latina con ocho conciertos todo vendido en Perú. Esto, sumado a la gira internacional que arrancará con su colega de “Sin Bandera”, Leonel García.

El popular dueto iniciará el 23 de septiembre su gira “Frecuencia” y espera extenderla en el 2023, con una fecha para el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Busca impulsar nuevos talentos

El cantautor aprovechará su visita a la isla para conocer a una joven cantante puertorriqueña que desea abrirse paso en la música. Schajris, desde su propia compañía, ha comenzado a reclutar y desarrollar nuevos talentos para que encuentren su espacio en la música más allá de seguir las actuales y populares corrientes musicales.

“Estamos impulsando la carrera de chicos y chicas que a veces por las circunstancias y las tendencias se mueven a otros ritmos, pero nosotros estamos aquí para decirles que es válido hacer otro tipo de música... que encuentren ese espacio y la música que desean hacer. Es lindo que las canciones suenen a poesía y no a conversaciones de Whatsapp. La idea es que puedan crecer y desarrollarse”, explicó el artista.

El cantante, por último, aprovechó para agradecer la referencia que Bad Bunny hizo de “Sin Bandera” en el tema “Un Coco”.