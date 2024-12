Oficina de manejo de Daddy Yankee desmiente relación con la presentadora Jessica Cediel

El escrito continuó: “Exhortamos a los medios de comunicación a no continuar utilizando titulares confusos diseñados para generar ‘clickbait’. Este tipo de practicas desvirtúan el propósito de actividades solidarias como la que dio origen a esta situación. Lamentamos que la Sra. Cediel no haya querido aclarar la verdad. Los invitamos a sumarse a promover información veraz y responsable”.

View this post on Instagram

“Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia”, lee uno de los versículos publicados por Cediel en sus redes sociales.