Mientras la están maquillando y peinando, la cantante puertorriqueña Olga Tañón esta mañana hizo una transmisión en vivo en la que aprovechó para aclarar el por qué no sabía maquillar sus cejas, algo que la gente le suele criticar.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “¡Basta ya!” compartió con sus seguidores que a los 17 años sufrió de una parálisis facial.

“Se me paralizó toda una parte de la cara. No me lo sé hacer (maquillar)... Hay gente que a veces dice; ‘oye abre más un ojo que el otro’. Miren, a veces no puedo, porque bien quedé yo. Tengo a mucha gente que conozco, no precisamente amistades, que han padecido de parálisis facial y se han quedado completamente afectados, y que no han vuelto a cerrar un ojo. Eso es terrible”, dijo la vocalista conocida como “La mujer de fuego”.

Seguido de esto, mencionó el tratamiento que se le realizó para superar en gran medida ese asunto de salud que le afectó cuando era una joven, así como los efectos sufridos durante ese periodo de tiempo.

“Gracias a las inyecciones de vitamina de B12, que fueron casi 45, una un día sí y un día no, con terapia, con electrodos que me ponían, como ultrasonidos, que me daban un poco de corriente, pude. Pero hay gente que ni lo nota, que me dio una parálisis facil, pero fue fuerte. La comida y, especialmente los líquidos, no los sabía tomar, porque se me caían. No tenía controlado los músculos ni de los ojos ni de la boca”, agregó.

No es la primera vez que la cantante opta por compartir detalles de su apariencia física. En septiembre pasado fue la propia intérprete de “La gran fiesta” quien compartió con sus seguidores que había acudido al quirófano para hacerse unos arreglitos y les habló sobre el proceso, por lo que tras hacerse una cirugía estética ahora luce más rejuvenecida.

A través de su cuenta de Instagram, en ese momento la cantante publicó los videos junto a su cirujana, en donde se ve su rostro tras seis días de postoperatorio. Aunque se trató de un rejuvenecimiento facial, su rostro luce relajado, además que se observa más definido pues Olga solía tener unas mejillas abultadas.