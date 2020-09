View this post on Instagram

SUS PIERNAS SON MÁS GRANDES QUE MUCHOS CORAZONES @franklinmejiasc UN GRANDE ❤️ Qué es lo lindo de la corrida? Que cada persona, cada ser humano que decide correr tiene una historia, una razón, una motivación diferente... Yo por ejemplo cumpliré 50 años, y me pareció una gran idea retarme a mi mismo a sumar la misma distancia de los años que cumpliré. Así como yo, @franklinmejiasc tiene su propia historia, sus propias razones y motivaciones. Sin embargo, ¿qué es lo bonito de la corrida? que a pesar de que cada quien vive su propia historia, ambos queremos al final lo mismo, cruzar la meta. A nuestro paso, cada quien a su ritmo, cada quien con sus propios pensamientos, con su propio cansancio, con sus propios miedos, pero eso sí bien acompañados. Gracias FRANKLIN por motivarme y por ser parte de esta historia, de esta carrera, de mis 50 K y mi cumpleaños 🍰 🎁 La carrera, literal, de mi vida.🏃‍♂️ #carrera #gil50k50 #energia #fuerza #fe #motivacion #esperanza #muchoshuevos 🙏🏼