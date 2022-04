Bad Bunny anunció a través de un portal de clasificados que vende su auto Bugatti Chiron a $3.5 millones o mejor oferta.

“Se vende Bugatti Chiron 110 anniversary ready para traspaso. Está a mi nombre, 0 multas, tiene marbete y mantenimientos al día. Motor 16 Cilindros, 4 turbinas con 1,479 caballos de fuerza. Totalmente inmaculado, solo tiene 486 millas y 9 horas de vuelo. Lo doy en $3.5 OMO. Bugatti Modelo Chiron Año 2019, Gasolina o Diesel , $3,500,000 , ¡SOLO LLAMADAS!”, lee el anuncio posteado por Benito Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny.

El clasificado está acompañado por varias fotos del vehículo y el número de teléfono 787-417-8605.

Sin embargo, al llamar al número sale una grabación de varios segundos en la que se escucha lo siguiente: “Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver, quizás no te importa, quizás te va a doler. Esto es un ratito, mami, no te acostumbres. El amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe”.

Los fanáticos del Conejo Malo en las redes han posteado vídeos de cómo suena la canción y especulan que se trata de un adelanto del próximo disco del artista.

Hasta el momento, el trapero puertorriqueño no ha realizado expresiones sobre el anuncio de la venta de su Bugatti o el propósito del clasificado.