LONDRES.- Uno de los cuatro hombres que han acusado de delitos sexuales a Kevin Spacey le ha descrito como “escurridizo, sibilino (misterioso) y difícil” y ha detallado múltiples tocamientos, en una audiencia judicial este lunes en Londres. La supuesta víctima será interrogada por el abogado de Spacey -detrás de una cortina, para mantener su anonimato- después de que esta mañana se haya mostrado al jurado el vídeo de su entrevista con la Policía en el momento de presentar su denuncia.

Durante el interrogatorio policial, el varón explica que el actor estadounidense, con quien trabajó cuando era director del teatro londinense Old Vic, le asaltó al menos una docena de veces, le “manoseaba” y le hacía “sentir muy incómodo”. “Me agarraba en las zonas íntimas y luego trataba de poner mis manos encima de él”, relató, para puntualizar que sentía “asco”. Una vez que él intentó desprenderse con fuerza de un tocamiento que le hizo “daño”, Spacey supuestamente replicó: “Cómo me excita, eres tan hombre”. Otras veces, cuando la víctima le pedía que se detuviera, el actor, al que describe como una persona “susceptible y confundida sobre su sexualidad”, “se reía y cambiaba de tema”.

Según dice el testigo en la entrevista policial, mucha gente en el Old Vic conocía la actitud del intérprete y le habían “alertado”, si bien por su trabajo, que no se ha detallado, él tenía frecuente contacto con él y en ocasiones debía ir a su piso, donde le encontraba “desnudo o medio desnudo”. Este testigo ha asegurado que a día de hoy no puede ver películas o series protagonizadas por Spacey, de quien dice que “pretendía ser majo pero era un depredador agresivo”. El actor de 63 años, presente hoy en la sala, afronta doce cargos entre 2001 y 2013 contra cuatro hombres que actualmente tienen entre 30 y más de 40 años, de los que se declara no culpable.

Se espera que el juicio en el tribunal penal de Old Bailey, que empezó el viernes, se prolongue entre tres o cuatro semanas, tras lo cual habrá un fallo en una fecha por especificar.