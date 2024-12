¿Qué está buscando Nuestra Belleza Puerto Rico de sus próximas cuatro reinas?

Según indicó Deliz, el proceso de inscripción en línea estará disponible hasta finales de enero de 2025, sin embargo, no será la única manera de participar. “Estaremos haciendo un proceso de ‘casting’ que más adelante estaremos dando la información. Esto, para darle oportunidad a esas chicas que quizás no les llega la información o que están en distintas agencias y quieren darse la oportunidad más allá de lo que significa ser modelo”.

¿Cuáles son los requisitos?

¿Qué busca la organización de sus reinas?

¿Qué distingue a Nuestra Belleza Puerto Rico de otros certámenes de belleza?

Finalizando, Deliz destacó además la importancia de cuidar la salud mental de las reinas durante todo el proceso del certamen. “Se trabaja mucho en la parte emocional, porque es bien importante dentro de una competencia que puede durar más de un mes. Tenemos que tener una candidata fortalecida antes, durante y después del proceso. Puede ser que envíes una candidata que cumple con todos los requisitos y al final del día no obtenga una clasificación, pero que eso no vaya a trastocarla a ella psicológicamente pensando que quizás no hizo el trabajo, sino por el contrario”.