Se miran, sueltan carcajadas, completan los pensamientos entre sí, delatan sus complicidades hasta parecer por momentos uno, pero a la vez respetan el individualismo y ese carácter de autenticidad que los define en todos los proyectos profesionales y personales que ejecutan.

Rafael José y Juan Pablo “Juanpi” Díaz Carrasquillo son la pareja de padre e hijo que ha procurado desde el inicio de sus carreras artísticas labrar caminos sin sellos que los identifiquen como el “papá de” o el “hijo de”. Lo han logrado a pesar de recorrer caminos similares y enfrentar situaciones vulnerables que a su vez han provocado una cercanía física inquebrantable.

Su relación es simbiótica y aunque bromean con el concepto, lo cierto es que se necesitan el uno al otro, en una interacción conjunta en la que ambos se benefician. Los meses pandémicos han sido testigos del estrecho vínculo afectivo que se ha fortalecido en medio de la vulnerabilidad, el amor, la compañía y el apoyo.

Por primera vez y luego de muchos años Rafael José y Juan Pablo viven en la misma comunidad. Son vecinos. Basta con caminar unos cuantos pasos para llegar a la puerta de sus residencias.

Rafael José y la actriz Magali Carrasquillo se separaron cuando Juan Pablo era pequeño y aunque el presentador y cantante no ha sido un padre ausente en la formación del actor de 38 años, lo cierto es que muchas veces hubo miles de kilómetros de distancia entre ambos.

“De mi parte la relación de papi y mía se siente más adulta. Nunca habíamos estado tan cerca como ahora, desde que papi y mami se divorciaron. Porque papi estaba de viaje o yo estaba en México. Ahora se siente bien en este tiempo tan difícil como han sido todos estos meses, (pandemia) estar cerca. Se siente bien tener una persona que te ama. Es maravilloso”, afirmó Juan Pablo, quien confesó que de pequeño añoraba poder tener una conexión virtual como las que se mantienen en la actualidad a través de un celular, computadora o aparato electrónico.

“Te confieso que veo a una prima mía en Argentina ahora que hace Facetime y a mí me da una envidia porque lo más moderno que había en el 1993 era mandar un cassette que uno grababa la voz o un video, porque las llamadas eran largas distancia”, reveló el actor y cantante al recordar con nostalgia su niñez.

Juan Pablo y su madre Magali se mudaron en el 1993 a México donde estuvieron hasta el 1995. Regresaron a Puerto Rico y luego Rafael José se trasladó a finales de 1996 a Miami y vivió por 13 años fuera de la isla. Durante este tiempo se limitaron a viajes fines de semanas, llamadas a larga distancia y estadías cortas. Para ambos fue fuerte y complejo manejar la ausencia física.

“Mientras estuvo en México no falló la llamada todos los miércoles religiosamente y de vez en cuando, cada tres meses, le caía de sorpresa a la casa. A Miami, él me iba a visitar, iba a mis trabajos y se quedaba conmigo en las vacaciones y tenía que madrugar para ir la radio o a la televisión. Lo más terrible eran esas despedidas en el aeropuerto… eran horribles para los dos, porque nos quedábamos llorando. Lo mandaba con un asistente de vuelo y hasta que no llegaba a Puerto Rico no sabías si iba bien en el avión”, recordó el presentador de “Viva la tarde” de Wapa TV.

Desde verano de 2020, en medio de la pandemia, a Rafael José le tocó ver una transformación física y emocional de su adorado hijo, tras un diagnóstico de depresión leve y desorden de ansiedad.

Juan Pablo detalló que sus condiciones no fueron descubiertas durante el encierro, su salud mental estaba afectaba hace 15 años. La diferencia en este proceso es que lo trabajó de una manera clínica y con medicamentos que le ha permitido recobrar un estado de salud óptimo desde el interior hasta el exterior. Sumado a un cambio de estilo de vida alimentario y de ejercicios con el que ha tendido una pérdida de peso de 60 libras.

Juan Pablo necesitó a su padre en los pasados meses y allí, -puerta casi con puerta-, estuvo Rafael José para el abrazo eterno, para secar lágrimas o para impulsarlo a seguir en su proceso de desconstrucción y construcción emocional.

“No fue agradable verlo pasar por ese proceso. Nadie quiere ver a un hijo sufrir. Como yo pasé por ello también… lo bonito fue que pude ser su guía. De decirle cómo te sientes, hacerle ciertas preguntas y conocer por qué etapa vas… esto te va a durar tanto tiempo. Cuando me fui a Miami fue terrible porque tuve momentos depresivos, pero uno siempre está dando la cara bonita y con esto de la pandemia que no me diga nadie que no tuvo algún momento depresivo. Mi trabajo con Juan Pablo era que no me podía caer porque era la primera vez que él pasaba por esa hecatombe y yo la había pasado muchas veces y fue solo. Lo bueno fue verlo que en vez de derrotarse se fue a batallarse. Sacó su coraje”, sostuvo Rafael José, quien comparte muchas etapas de su vida con las vivencias de Juan Pablo.

Para Juan Pablo tener a su padre y abrazarlo todas las veces que se sintió deprimido fue fundamental en su proceso de sanación emocional y de recobrar su autoestima.

El actor y cantante estaba decaído, ansioso y no podía controlar sus emociones al estar pendiente de los demás y no de él. Una vez comenzó a encontrar el balance emocional dijo asemejarse a su padre al asumir el rol de no abatirse ya que estaba en medio de sus proyectos “Estado crítico”, “Papelón” para Telemundo y de sátira política por lo que no podía quitarse.

El actor, cantante y productor creativo hizo más de 120 videos de contenido propio con el resultado de un buen año de trabajo en el 2020 a pesar de la pandemia. Su medio predilecto son las redes sociales y se ha sabido diversificar su talento en las diferentes plataformas digitales. Es Juan Pablo quien le ayuda a su padre a manejar las redes sociales y a utilizarlas de forma efectiva para llegar a una mayor audiencia en la era digital.

Juan Pablo explicó que en la etapa de adultez que ambos comparten se ven a sí mismo como “pares”, sin olvidar la relación de padre e hijo fortalecida en el respeto, la solidaridad y en una comunicación constante de procurar el bienestar de ambos.

Rafael José celebra esa cercanía física que no permite que ninguno se sienta solo. Coinciden en las caminatas por el vecindario, en las horas de comer, ya que los dos se ponen de mal humor cuando tienen hambre y en la pasión que le imparten a todo proyecto que realizan. El veterano presentador aclaró que su progenitor es perfeccionista y que cuida cada detalle. Juan Pablo ripostó que: “maestro tuve, papi, tú eres igual”.

De la cama al ring de la pantalla grande

Juan Pablo es parte del elenco de la filmación de la película local sobre las superestrellas de la lucha libre en Puerto Rico. En el filme del director Transfor Ortiz, el actor encarna al karateca ninja TNT, cuya transformación es idéntica al exluchador.

En medio de este proyecto de cine, padre e hijo recordaron como en las décadas del 80 y 90 el juego predilecto de ambos era transformar la cama en un ring de lucha libre. Rafael José narró entre risas que le hacía múltiples maniobras a su hijo en medio de la lucha, porque Juan Pablo adoraba ser un luchador de la lucha libre local. Ambos competían por el “campeonato universal” que en su caso era la correa o faja de hacer ejercicios del presentador de televisión.

El veterano cantante disfruta con el corazón inflado de orgullo cada paso que ha dado su hijo en las artes escénicas, televisión, redes sociales y el cine. A través del filme ha sido testigo del esfuerzo físico de Juan Pablo para realizar las peleas, porque no tiene un suplente en las escenas. Hablar de ello y ver todo lo que ha logrado su único hijo le provoca una sonrisa eterna en su rostro.

“El día que yo vi a Juan en ‘Amor por el caserío’, me dije ya me puedo morir”, puntualizó Rafael José, quien al igual que Juan Pablo son artistas multidisciplinarios y talentosos dentro de diferentes épocas. Coinciden en la pasión por la música, conducción, animación televisiva y la actuación.

Ambos han trabajado juntos en diferentes proyectos, como fue el programa “De tal palo” de (WIPR). Entre sus pendientes figuraría una bohemia en lugar que aglomere una gran cantidad de público.

Hoy domingo, Día de los padres, ambos se vuelven a unir. Rafael José brindará con una copa de vino por la fortuna de tener un hijo excepcional y Juan Pablo agradecerá verse en el espejo de su padre y modelo de vida. Su brindis será con agua de Jamaica, ya que como parte de su cambio no ingiere alcohol.