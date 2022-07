El veterano periodista y comunicador Ramón Enrique Torres ingresó esta semana al hospital Memorial Sloan Kettering Cáncer Center en Nueva York para recibir la atención y el tratamiento adecuado para el cáncer de garganta que le fue diagnosticado en el 2021.

El periodista se trasladó la semana pasada a la Gran Manzana, junto con su hija Layza Torres para comenzar una nueva evaluación médica que arroje un panorama más claro y preciso del actual estado de salud del comunicador, que en los últimos meses no ha presentado una “mejoría” significativa, según confirmó su hijo Xavier Torres a El Nuevo Día.

Los dos hijos de quien fue el hombre ancla de los noticiarios de TeleOnce, Univision, Sistema TV y la Mega TV explicaron que a su llegada a Nueva York se efectuaron las primeras citas con el equipo de médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center y que el ingreso de Torres corresponde a una atención directa a su dificultad para tragar y para la ingesta de alimentos, ya que en la actualidad es lo que mayor problema le ha causado en su recuperación.

Al periodista de 69 años le diagnosticaron cáncer de garganta con metástasis a las amígdalas y recibió un ciclo de quimioterapias y 33 radioterapias en Puerto Rico.

Posterior a ello, se realizó un Pet Scan que detectó la presencia de unos nódulos en su cuerpo, que requieren el procedimiento de una nueva biopsia. En la garganta también se debe realizar una biopsia en los próximos días.

“Tuvimos que traer a papi a este centro de cáncer en Nueva York porque está teniendo mucha dificultad para tragar y alimentarse. Le duele mucho porque tiene una úlcera en la garganta. Esto ha dilatado su mejoría, porque naturalmente tiene mucha molestia en el área. Ya acá lo vieron los médicos y lo próximo son las biopsias que le van hacer en los próximos días”, sostuvo Xavier, quien esta semana está acompañando a su padre en Nueva York.

Los hijos del presentador de noticias, Layza, Xavier y Ramón se están alternado el cuidado de su padre en Nueva York. La primera semana estuvo Layza, esta semana corresponde a Xavier y la próxima a Ramón. Layza y Xavier siguen cumpliendo con su compromiso con el programa “Lunch Break” de La Mega (106.9 FM) alternando su comparecencia.

“En estos momentos la salud de Ramón Enrique no está bien, porque no se ha presentado una mejoría. El estar en Nueva York con un nuevo equipo de médico nos va a permitir conocer el actual estado de salud de papi que, al igual que otros pacientes de cáncer, tiene sus altas y sus bajas. Unos días está con un mejor estado de ánimo y otros días no es igual. Lo importante es que se le hagan los exámenes posibles en esta etapa en la que tiene dificultad para hablar, comer y tragar”, explicó Layza, quien añadió que su padre estará por tiempo indefinido en Nueva York.

La también reportera aclaró que la información que se difundió hace unos meses de que Torres estaba libre de cáncer, fue el resultado específico de un estudio que se hizo de forma directa en la garganta y arrojó que no había presencia de la enfermedad en la zona específica. Sin embargo, el resultado posterior del estudio Pet Scan reveló que el veterano periodista continúa su batalla contra la condición. Al igual que otros pacientes de cáncer, Torres ha bajado de peso al no poder ingerir alimentos.

Cuando se le detectó el cáncer de garganta, operarlo no fue una opción porque al tener metástasis en las amígdalas, “podía comprometer sus cuerdas vocales y resultaba muy riesgoso”, según narró Layza en abril de este año cuando se hizo público el estado de salud de su padre a través de El Nuevo Día.

Agradece el cariño de la gente

Por lo pronto, el periodista agradeció desde el hospital en Nueva York mediante mensaje de texto a todas las personas que han estado orando y enviando mensajes positivos.

“Durante este proceso me he dado cuenta del cariño de la gente de Puerto Rico, del apoyo de mis amistades y el amor de mi familia. A todos gracias por estar conmigo en este proceso. Nos veremos pronto”, escribió Torres a El Nuevo Día.

Los hijos del reportero, de igual forma, piden oraciones para la salud de su padre y agradecen todas las muestras de solidaridad que ha recibido el comunicador durante su proceso.

El periodista comenzó con una ronquera en agosto del 2021 y un dolor en la boca al morder. Fue en ese entonces que acudió al médico y hasta unos cordales le sacaron, pero el dolor era persistente. Semanas después le diagnosticaron el cáncer en la garganta.