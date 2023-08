Un juez sentenció al rapero Tory Lanez a 10 años de prisión el martes por disparar y herir en los pies a la superestrella del hip-hop Megan Thee Stallion, lo que puso fin a una saga legal y cultural de tres años que vio dos carreras y vidas sumidas en la confusión.

El juez de la Corte Superior de Los Ángeles, David Herriford, dictó la sentencia a Lanez, de 31 años, quien fue condenado en diciembre por tres delitos graves: agresión con un arma de fuego semiautomática; tener un arma de fuego cargada, no registrada en un vehículo y disparar un arma de fuego con negligencia grave.

Desde el incidente inicial en Hollywood Hills en julio de 2020, hasta la maratónica audiencia de sentencia de dos días, el caso creó una tormenta en la comunidad del hip-hop, generando problemas que incluyen la renuencia de las víctimas negras a hablar con la policía, las diferencias en el trato por de género en el hip-hop, la toxicidad en línea, la protección de las mujeres negras y las ramificaciones de la ‘misogynoir’, un tipo particular de misoginia que experimentan las mujeres negras.

Herriford dijo que era “difícil conciliar” el retrato que los amigos y familiares de Lanez pintaron durante la audiencia de una persona amable, caritativa y buen padre de un hijo de 6 años con la persona que disparó el arma contra Megan.

“A veces la gente buena hace cosas malas”, dijo Herriford. “Las acciones tienen consecuencias, y no hay ganadores en este caso”.

Megan probó durante el juicio que Lanez disparó el arma en la parte posterior de sus pies y le gritó que bailara mientras se alejaba en un auto en el que viajaba, después de salir de una fiesta en la piscina en la casa de Kylie Jenner. La artista tuvo que someterse a una cirugía para extraer fragmentos de bala. Ella reveló quién había disparado el arma solo unos meses después.

“Desde que el acusado me disparó brutalmente, no he experimentado un solo día de paz”, dijo Megan en un comunicado leído en la corte por un fiscal el lunes. “Lento, pero seguro, me estoy curando y regresando, pero nunca seré la misma”.

Lanez le pidió clemencia a Herriford justo antes de que el juez dictara su sentencia, solicitando libertad condicional o una sentencia mínima de prisión. “Si pudiera retroceder la serie de eventos de esa noche y cambiarlos, lo haría”, continuó Lanez. “La víctima era mi amiga. La víctima es alguien que todavía me importa mucho hasta el día de hoy”.

Añadió: “Por todo lo que hice mal esa noche, asumo toda la responsabilidad”.

Lanez pareció atónito mientras se leía la sentencia, pero no tuvo una reacción audible. Su familia y fans en la sala del tribunal también se quedaron callados tras la sentencia. Al rapero se le otorgaron alrededor de 10 meses de crédito por el tiempo que cumplió, la mayor parte en la cárcel desde su condena en diciembre.

Van a apelar la decisión

“Estamos extremadamente decepcionados”, dijo el principal abogado de Lanez, José Báez, afuera del juzgado. “He visto homicidios vehiculares y otros casos en los que hay muerte, y el acusado aún recibe menos de 10 años”.

Báez calificó la sentencia como “realmente otro ejemplo de alguien que es castigado por su estatus de celebridad y alguien que es utilizado para dar ejemplo. Y él no es un ejemplo. Es un ser humano”.

Los abogados de Lanez planean apelar el veredicto e intentar que lo liberen bajo fianza mientras lo hacen. Megan, cuyo nombre legal es Megan Pete, fue elogiada repetidamente por los fiscales por su valentía en las pruebas durante el caso y por soportar campañas de odio en línea dirigidas contra ella.

“Espero que la valentía de la señorita Pete dé esperanza a aquellos que se sienten impotentes”, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, de Megan en una conferencia de prensa después de la sentencia. Los fiscales habían pedido una sentencia de 13 años de prisión. Legalmente, Lanez había sido elegible para hasta 22.

Durante la sesión del lunes, el padre de Lanez, Sonstar Peterson, contuvo las lágrimas mientras hablaba sobre cómo la madre del rapero murió cuando él tenía 11 años, solo unos días después de que mostrara los primeros síntomas del raro trastorno sanguíneo que la llevaría a la muerte.

“No creo que nadie supere eso”, dijo sobre su hijo menor, cuyo nombre legal es Daystar Peterson. “Pero su música se convirtió en su salida”.

Lanez comenzó a lanzar mixtapes en 2009 y vio un aumento constante en popularidad, pasando a álbumes de sellos importantes. Sus dos últimos llegaron al top 10 en las listas de Billboard.

Megan Thee Stallion, ahora de 28 años, ya era una gran estrella en ascenso en el momento del tiroteo, y su prominencia ha aumentado desde entonces. Ganó un Grammy al mejor artista nuevo en 2021 y su éxito “Savage”, donde cantó junto a Beyoncé, escaló a la posición número en Billboard, y también cantó como invitada en el tema “WAP” de Cardi B.

Peterson, que es un ministro cristiano, fue una de varias personas que dieron declaraciones sobre el carácter de Lanez y sus donaciones caritativas, al igual que la madre del hijo de Lanez. Docenas más escribieron cartas a Herriford, incluida la rapera Iggy Azalea, quien le pidió al juez que dictara una sentencia que fuera “transformadora, no destructora de vidas”.

Herriford dijo que el hijo de 6 años de Lanez también envió una carta escrita a mano, pero el juez no dio detalles de ésta.

La familia y los partidarios de Lanez llenaron la sala del tribunal; durante el juicio, sostuvieron que Megan y figuras poderosas de la música iniciaron su procesamiento injustamente. Después del veredicto se leyó en diciembre, el padre de Lanez denunció el “sistema perverso” que llevó a la condena de su hijo; el lunes, Sonstar Peterson se disculpó con Herriford por el arrebato.