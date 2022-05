A solo varias horas de escuchar la sentencia que dictaminará el juez federal Francisco Besosa, el productor musical Raphy Pina se acordó de su padre en sus cuentas de redes sociales. Resulta que un día como hoy hace 22 años, según relató el puertorriqueño, su padre Rafael Pina sufrió un derrame cerebral que provocó que cuatro días después, el 28 de mayo de 2000, falleciera.

“22 años. 22 años de mi prueba más mala en la VIDA. Aunque el día 22 de este mes me mandaron una bendición, este año #22 me toca con lágrimas en los ojos, enfrentar otra prueba más a las 9 de la mañana”, escribió el empresario, quien fue encontrado culpable el pasado 22 de diciembre por posesión ilegal de dos armas de fuego.

“Qué duro ha sido para quien simula tener una coraza eterna. Por eso, hoy más que nunca, el apellido que me prestaste suena, no de la forma que desearías, pero sé que tú conoces la verdad y el porqué sigo adelante. Me toca otra más, otra MÁS. Aún sigue explicándose por qué me regalaste ese único libro para que lo leyera. Gracias por sus oraciones #Seguireaprendiendo”

Junto con el mensaje, el productor de Daddy Yankee y presidente de la empresa Pina Records incluyó unas fotografías suyas de cuando era pequeño junto con su padre. Además de eso, añadió al mensaje “screenshots” de varios mensajes que publicó en sus redes sociales en 2010 y 2014 en la misma línea que el mensaje de hoy.

Por ejemplo, el 24 de mayo de 2010, el compañero de la cantante Natti Natasha escribió: “Un día como hoy, a las 9:10 a.m. la vida me dio el golpe más duro de mi vida, al recibir la llamada de que mi padre había sufrido un derrame cerebral. Es la noticia más desgarrante que puedas recibir. Ver a lo más que amas sufriendo unos efectos, los cuales están fuera de tus manos. Y es cuando el tiempo se detiene y tu mente te traiciona y no sabes si es realidad o no. Es cuando tu vida no significa nada”, mencionó Pina en aquel entonces.

En diciembre pasado, Pina también fue encontrado culpable por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor. Esto porque Pina Nieves se declaró culpable por fraude bancario en 2015 y fue sentenciado a dos años de libertad supervisada en enero de 2016.

Para dictar su condena, el juez tiene ante su consideración un informe presentencia de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos que incluyó un cálculo de 33 a 41 meses de prisión. Mientras, los fiscales presentaron argumentos para “recomendar una sentencia dentro de la variante del rango de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”.

Sin embargo, los abogados de Pina Nieves sometieron el pasado jueves un memorial de sentencia en la que solicitaron una condena de libertad condicional por entender que su cliente “tiene mucho que ofrecer a Puerto Rico durante estos tiempos difíciles”, tanto como padre, empresario y “filántropo”.