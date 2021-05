La recién nacida Vida Isabelle, fruto de la relación entre Rafael “Raphy” Pina y la cantante Natti Natasha, ya está en casa, según publicó el productor musical en su cuenta de Instagram.

Con motivo a este acontecimiento, la casa que comparten ambos en Miami se llenó de arreglos, bombas y regalos dedicados a la niña. “Feliz de llegar a casa y no tener problemas. Aunque no lo crean, esta era mi gran preocupación. Ya estoy más feliz aún. @lupiipina con su hermanita @queenvidaisabell”, escribió el empresario puertorriqueño, acompañado de una fotografía en la que aparecía con la niña en brazos y con su perra. “Ahora a tomarnos un descanso digital, porque casero ahora es que empieza”.

De la misma forma, Pina también incluyó una foto donde se ve la gran cantidad de globos colores pasteles, junto con un inmenso arreglo floral, que acompañó con la frase: “Home Sweet Home. Welcome @queenvidaisabelle! Gracias a Dios ya en casa”.

Ayer en la tarde, tanto el padre como la madre de Vida Isabelle publicaron en las redes sociales su primera foto. En el caso de la cantante dominicana, escribió “Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer”, junto con el mensaje que habían publicado en la cuenta de Instagram de la niña. “Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20″ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”.

Vida Isabelle, nació el 22 de mayo, cerca de las 9:00 a.m., según confirmó a El Nuevo Día Mayna Nevárez, publicista del reconocido productor. La hija de la cantante nació en el hospital South Miami en el estado de la Florida y pesó 6.8 libras y midió 20 pulgadas. El parto natural fue asistido por las doctoras Xiomara Martínez y Sureen.