Julio Iglesias es reconocido como el artista latino más exitoso de la historia. A sus 80 años, “The Supernova”, como lo nombran miles de fanáticos a nivel mundial, posee una carrera artística de más de medio siglo, 80 álbumes grabados, interpretaciones en 14 idiomas y sobre 5,000 espectáculos en 600 ciudades.

Además de estos hitos, y de ostentar un reconocimiento por el Libro Guinness de los Récords como el “artista latino que más discos ha vendido en el mundo”, en el 2014, existen otros aspectos por los que el músico madrileño goza de la admiración de sus seguidores, amigos y colegas. Entre ellos, el orgullo por sus orígenes y esencia.

Durante su último concierto en la isla, el 20 de marzo de 2016, Iglesias dijo que quería confirmar públicamente su origen puertorriqueño porque su abuela, Dolores de Perignat y Ruiz de Benavides, había nacido en Guayama. En la presentación, que tuvo lugar en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, de Santurce, incluso, alteró la letra de “Un canto a Galicia”.

PUBLICIDAD

Julio Iglesias nació el 23 de septiembre de 1943. (Archivo)

En el estribillo, en vez de “Galicia”, el también exfutbolista y abogado, mencionó “Guayama”. Este éxito musical es una de las canciones que el multigalardonado escribió y dedicó a su padre a los 20 años.

Su gratitud y cariño hacia Puerto Rico y las vivencias que lo mantienen unido a sus tierras fueron expuestas también en la histórica velada.

“Llegó a Puerto Rico en el 1973 y cantaba todos los meses de octubre en el Caribe Hilton. Yo era, entonces, el hombre más feliz del mundo. Éramos cinco compañeros y teníamos un amigo puertorriqueño maravilloso, Santiago Villar, que era tan golfo como yo”, dijo. Desde entonces, comentó, las cosas eran distintas. “Todo ha cambiado. Hoy tengo que hacer brujerías para hacer el amor. Antes el amor era gratis, ahora me cuesta un dineral; todo me cuesta”, añadió.

Previo a su reencuentro con la audiencia boricua, quien fue condecorado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y con la Legión de Honor de Francia, expresó la ilusión que lo invadía el hecho de volver a cantar en Puerto Rico después de 10 años.

“Creo que nadie recuerda que mi abuela nació en Guayama y que me hicieron hijo adoptivo de ese pueblo, fui a Guayama y estuve con el alcalde”, contó en entrevista con El Nuevo Día.

“Todavía tengo familia allá y voy a estar con ellos ahora que llegué. Además, vivo muy cerca de Puerto Rico (en República Dominicana) a 30 millas de Mayagüez. Voy mucho allá, no a cantar, y me conozco toda la isla, me pueden soltar en una esquina en Ponce y llego andando a Mayagüez”, incluyó.

PUBLICIDAD

Inmortal

Ese mismo año, el 29 de septiembre, Iglesias quedó inmortalizado tras develarse su estrella en el Paseo de la Fama de Puerto Rico. En el evento dedicó algunas palabras cargadas de nostalgia por los años de su juventud que pasó en San Juan.

“Canté durante 20 años en el Hotel Caribe Hilton de San Juan. Ganaba muy poco dinero, pero lo importante era conquistar bellas puertorriqueñas”, dijo.

A partir de ese momento, su nombre se unió al de una lista de grandes talentos del patio que incluye a Ricky Martin, Chayanne, Lin-Manuel Miranda, Miriam Colón, Roselyn Sánchez, Lucecita Benítez, Gilberto Santa Rosa y Rafael Ithier.

“Todo lo que he sido en mi vida se lo debo a la gente, a ustedes”, expresó. “Me falta tiempo, pero el que me quede se lo dedicaré a ustedes”, agregó.

Trabajar con su tocayo

El recordado concierto de Iglesias en la isla fue producido por Producciones Tropical. Para ese entonces, el periodista y relacionista profesional Julio Núñez fungía como portavoz de la casa productora.

En entrevista con este diario, Núñez reveló que “los procesos, para ese entonces, en cuanto a la publicidad y la comunicación con el equipo fueron bien difíciles, bien complejos. Por ejemplo, si yo tenía que solicitar una entrevista para un periódico, yo tenía que mandar circulación, quién era el periodista, quién era el editor inmediato, y el director del periódico”.

Luego, detalló el comunicador, el equipo del cantautor realizaba sus propias búsquedas y enviaban una carta que debía ser firmada por el director del medio. Para cubrir el espectáculo, añadió, era el mismo proceso.

PUBLICIDAD

El propietario de Aries Comunicaciones contó que el día del concierto, luego del tiempo estipulado para tomar fotografías, los fotoperiodistas fueron retirados de una manera que no le “pareció apropiada. Era como si ellos desconfiaran del profesionalismo de los medios, en este caso, de Puerto Rico”.

Detrás del escenario, el ambiente fue similar. “No podía haber nadie, de nadie, de nadie, ni por los pasillos, ni nada. Cuando lo sacaron del camerino al escenario no permitieron empleados ni del Centro de Bellas Artes”, enfatizó.

Por otra parte, Núñez narró que en una ocasión fue invitado a la residencia de Iglesias en Miami para una entrevista. “A nosotros nos buscaron en un avión privado y nos trajeron esa misma noche”, detalló.

Según el coordinador de medios, pasó “todo el día” en la propiedad y el anfitrión fue “súper ‘cool’”. “Recuerdo que los únicos que pudimos ir fuimos Funky Joe y yo”, recordó.

Núñez, de igual manera, reconoció la impresionante trayectoria del madrileño y lo describió como un “divo” de la industria.