El actor Regé-Jean Page sigue siendo noticia en estos días, pero esta vez en un tema que no es muy agradable para el artista. Según información publicada por The Hollywood Reporter, DC Entertainment no quiso contratar al actor británico para un papel en la serie “Krypton”, de Syfy, después de que un ejecutivo supuestamente argumentara que el protagonista de la serie no podía ser interpretado por un actor negro.

Alegadamete, mucho antes de que Page alcanzara el estrellato por su participación en la serie de Netflix “Bridgerton”, hizo una audición para interpretar al abuelo de Superman en la serie de acción. Durante el proceso, indica The Hollywood Reporter el entonces director creativo de DC, Geoffrey Johns, supuestamente dijo que el abuelo de Superman no podía ser negro.

La publicación citó a uno representante de Johns, quien defendió la decisión del ejecutivo explicando que en ese momento “creía que los fanáticos esperaban que el personaje se viera como un joven Henry Cavill”, quien es blanco e interpreta a Superman en las películas de DC. El papel protagónico en “Krypton”, que duró dos temporadas entre 2018 a 2019, finalmente fue para el actor blanco Cameron Cuffe.

Ante esta nueva controversia, el actor que no aparecerá en la segunda temporada de “Bridgerton”, reaccionó en su cuenta de Twitter con un escueto, pero contundente mensaje. “Escuchar sobre estas conversaciones no duele menos ahora que en ese entonces. Sin embargo, las aclaraciones casi duelen más. Sigo haciendo lo mío. Todavía haciendo mi trabajo. Seguimos volando”, expresó el artista, acompañando el mensaje con el emoji de un puño.

Esta revelación se une a otra historia realizada por The Hollywood Reporter, en donde el actor Ray Fisher habló sobre el presunto maltrato que experimentó a manos de Johns y otras figuras poderosas de DC, incluido el director Joss Whedon, quien participó en la película “Justice League”, en 2017. “No creo que algunas de estas personas sean aptas para puestos de liderazgo”, indicó Fisher a la publicación. “No quiero que los excomulguen de Hollywood, pero no creo que deban estar a cargo de la contratación y el despido de otras personas”.