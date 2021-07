En medio de un movimiento en las redes sociales en el cual varios artistas puertorriqueños han reclamado por un corredor humanitario para enviar ayuda a Cuba, ha sido el cantante René Pérez quien más reacciones ha recibido por unos comentarios que publicó en su cuenta de Twitter.

“Entre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una Pandemia”, escribió el artista. “Pa’ mandar ayuda busquen una vía alterna al gobierno no vaya a pasar los mismo que en PR durante el Huracán María. Por eso eternamente de un pájaro las dos alas”.

Lo curioso en este caso es que las críticas vienen tanto de aquellos que apoyan el sistema político en Cuba, como de aquellos que lo denuncian como una dictadura. En ambos casos, muchos de los comentarios vienen de cubanos que viven en la isla o en el exterior. De la misma forma, también recibió comentarios a favor y en contra de ciudadanos de Venezuela, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana, entre otros.

Por ejemplo, Luis López González, quien vive en Cuba y quien apoya el sistema político actual de Cuba le exhortó a Residente que no apoyara la campaña #SOSCuba. “El respeto que te tienen mucho por tus canciones sociales y las causas que defienden no dejes que se empañe en una campaña como esta. El gob. cubano está con el pueblo en la caliente, a diferencia de quienes fueron a PR con María para lanzar papel sanitario. Puerto Rico libre”.

Mientras tanto, un usuario de nombre Benjamín, quien vive en La Habana, le comentó al cantante que dejara de culpar por problema económico de la isla al “bloqueo” por parte de Estados Unidos. “¡¡¡¡¡¡¡¡¡Deja de hecharle la culpa al bloqueo por el desastre monumental del sistema económico de Cuba. Tienen que ser siempre parásitos que no pueden producir y mantenerse hasta cuando queremos libertad!!!!!!!!!”

Por ejemplo, Agustin Antonetti, desde Argentina escribió “¿Cuál bloqueo? En Cuba no existe ningún bloqueo, hay un embargo. Lo peor de todo, le llamas GOBIERNO a una DICTADURA. ¿Quién voto por ese gobierno? ¿En cuáles elecciones? Vos sos cómplice del sufrimiento cubano. Vos sos parte de esto. CÓMPLICE DE LA DICTADURA”.

De igual manera, uno de los que fue más críticos con Pérez fue el músico y bloguero conocido como Ultrack, quien es cubano de nacimiento, pero que reside actualmente en Estados Unidos. Este le hizo una fuerte crítica en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. “Residente de Calle 13, si tú quieres tenemos un debate y yo te explico cuál es el verdadero bloqueo que tiene el pueblo de Cuba. Para empezar, no se llama ‘gobierno’, se llama ‘dictadura’, que por más de 60 años a esclavizado al pueblo de Cuba. Segundo, no se llama ‘bloqueo’, es un ‘embargo’ a empresas de militares corruptos cubanos”, explicó el joven. “Le doy gracias a todos los artistas internacionales que han alzado la voz por Cuba #SOSCuba. Pero cuando un artista como este trata de engañarlos y habla de ‘bloqueo’ y de ‘gobierno’, no se deje engañar, eso es mentira. La dictadura hoy día tiene a cientos de presos políticos por exigir sus derechos y pedir libertad para el pueblo de Cuba. Cuando quieras saber de Cuba y por qué los cubanos están así dentro de Cuba, habla con un cubano como yo, que te voy a explicar lo que eso que tú le llamas ‘gobierno’, lo que ha hecho en mi país”.

La etiqueta #SOSCuba ha sido tendencia en Twitter en los pasados días, donde también los cubanos han aprovechado la ocasión para criticar al Gobierno por la escasez de alimentos, las precarias condiciones en los hospitales y la crisis que se ha agravado con la pandemia.

Otros artistas puertorriqueños que han apoyado la iniciativa han sido Daddy Yankee, Kany García, Ozuna y Rauw Alejandro.

Todo comenzó esta semana, cuando la provincia de Matanzas (al este de La Habana) se situó al borde del colapso sanitario por el aumento incontrolado de casos de COVID-19, con más de 1,300 por cada 100,000 habitantes, situación agravada por la escasez de medicamentos, alimentos y productos de higiene.

Algunas personas coordinaron de forma espontánea la campaña #SOSMatanzas a través de Twitter, Facebook, Telegram y WhatsApp para recolectar dinero, materiales médicos, alimentos y otros insumos y enviarlos a los lugares afectados.

A la iniciativa se sumaron luego organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales y ciudadanos de Cuba, España, Inglaterra, Ecuador, Estados Unidos y otros países que se han organizado de forma solidaria y demandan un corredor humanitario ante la emergencia sanitaria.

El Gobierno cubano ha criticado la campaña y el pedido de un corredor humanitario, alegando que el objetivo es desviar la atención del impacto negativo del embargo económico de Estados Unidos sobre el bienestar de los cubanos.

De acuerdo con la agencia EFE, Cuba cerró esta semana con 6,923 nuevos casos de COVID-19 y 47 personas fallecidas notificadas en las últimas 24 horas, las cifras máximas diarias registradas al cumplirse este domingo 16 meses de la confirmación de los primeros contagios de la pandemia en la isla.

Por tercer día consecutivo el país caribeño sobrepasa los 6.000 diagnósticos positivos y bate récord de muertes en una jornada para un acumulado en 10 días de julio de 44,546 nuevos casos y 235 decesos, según datos actualizados hoy en el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Mientras tanto, en los territorios de mayor riesgo en el país, incluida la capital, se realiza un estudio de intervención sanitaria con los dos preparados contra el coronavirus más avanzados de los cinco que desarrolla Cuba: Soberana 02 y Abdala.