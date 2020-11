El productor musical Erick Morillo, creador del éxito 1993 “I Like to Move It” falleció a causa de un accidente provocado por la toxicidad aguda de la ketamina, una droga disociativa con propiedades sedantes y anestésicas, según reveló la Oficina del Médico Forense del Condado de Miami Dade.

La causa de la muerte se da a conocer dos meses después de que fue encontrado muerto en su casa el 1 de septiembre en Miami Beach, publican varios medios estadounidenses.

La muerte de Morillo se produjo cuatro semanas después de que fue arrestado en Miami y acusado de agresión sexual el 6 de agosto. El supuesto incidente de agresión se produjo después que una mujer marcó el 911 alegando que había sido violada en la casa de Morillo.

Morillo inicialmente le dijo a la policía que nunca tuvo relaciones sexuales con la presunta víctima, sino que tuvo relaciones sexuales con otra mujer en su casa. Dijo que entró a su habitación desnudo y vio a la presunta víctima dormida en su cama, informó el medio de comunicación Times.

El DJ se dio a conocer bajo el nombre de “Reel 2 Real” y aunque grabó el éxito I Like to Move It en el 1993 alcanzó nuevamente la fama con la inclusión del tema en la película “Madagascar”.

En el 2017, Morillo, de padres colombianos que nació en Estados Unidos, habló sobre sus luchas con la adicción a la ketamina y al alcohol.

“Fui a rehabilitación tres veces e incluso después de las tres nunca dejé el alcohol”, dijo en una entrevista con Skiddle.

“Eso era lo que parecía seguir hundiéndome. Así que, además del hecho de que lastimé a tanta gente, creo que lo más difícil fue darme cuenta de que iba a tener que estar completamente sobrio”, narró en esa entrevista.