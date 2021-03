Todo parecía encaminado a una reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, luego de que ambas conversaron por teléfono este viernes durante el programa “Despierta América”. Todo comenzó cuando la hija de la artista dijo en el espacio que había vuelto a hablar con su madre luego de enterarse que ésta tenía COVID-19.

Frida contó que cuando se enteró que su mamá tenía el virus se preocupó mucho, pues vio en YouTube varios vídeos en los que supuestamente la Guzmán se despedía de ella. Esto hizo que Frida llamara por teléfono a su madre, con quien estaba distanciada desde hace tiempo, y con quien ha mantenido una guerra de declaraciones.

“Me asusté, no sabía que tenía Covid, me enteré gracias a ustedes; le marqué”, expresó Frida a los conductores del programa “Despierta América”, y relató cómo fue la llamada con su mamá, quien la tranquilizó y le dijo que no estaba tan mal como algunos decían y no estaba conectada a ningún aparato. Frida comentó que en esa llamada no hablaron de sus diferencias, pero que confiaba en que ese momento se pueda dar más adelante. “Este no era el momento, hablaremos todo lo que pasó después, este no era el momento exacto para eso”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Reconoció que aunque este fue un primer acercamiento, considera que ambas necesitan tomar una terapia con un especialista para que les ayude a arreglar las cosas; ella se dijo dispuesta a hacerlo. “Ese paso no es nada más hablar, yo creo que necesitamos una terapia, pero fuerte, intensa, con un profesional, estoy dispuesta; yo soy una persona muy leal, cuando me traicionan bye”.

Todo iba bien, hasta que el programa televisivo, enlazó a Frida Sofía con Alejandra Guzmán, quien se dijo muy contenta por ver feliz y tranquila a su hija, y expresó que ella está dispuesta para que “con el corazón abierto” ambas hablen y se puedan arreglar las cosas. Frida Sofía, visiblemente conmovida estuvo de acuerdo y expresó: “Mami, para ser feliz te necesito en mi vida”.

A pesar del encuentro, la casa de manejo de la artista All Parts Move compartió a través de las redes sociales que todo se trató de una “emboscada” contra la artista y que lejos de hacer un bien, dicha intervención “dañó” la frágil relación entre madre e hija.

Un último mensaje, para esos fans que entendieron mal lo que sucedió ayer en Despierta América. Frida y Alejandra Guzmán... Posted by All Parts Move on Saturday, March 20, 2021

“Para esos fans que entendieron mal lo que sucedió ayer en ‘Despierta América’: Frida y Alejandra Guzmán ya estaban hablando en privado, algo que habíamos mantenido alejado del mundo (del espectáculo) para darles la oportunidad de finalmente resolver sus problemas. Y esta intervención, estilo emboscada, hizo más daño que bien a su frágil reencuentro”, publicó la agencia en las redes sociales.

“Como nuevo management, teníamos la esperanza de poder ayudar a que esto sucediera, sin la intervención constante y sensacionalista de la prensa (de chismes). Alejandra estaba realmente dolida, lidiando con Covid y las constantes y ridículas invenciones de la prensa sobre su vida. Nuestro único objetivo es protegerla”, agregó la casa de manejo.

PUBLICIDAD

Tanto Alejandra Guzmán, como Frida Sofía, acaban de lanzar nuevo sencillos musicales. Guzmán presentó a principios de febrero su tema “Lado oscuro”, toda vez que su hija hizo lo propio con su canción “Chicas malas”, a dúo con Mari Burelle.