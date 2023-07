La cantautora colombiana Shakira se ha disfrutado al máximo su estadía en Puerto Rico durante los pasados días, luego de estar presente durante la ceremonia de los Premios Juventud, que se llevó a cabo el jueves pasado en el Coliseo de Puerto Rico.

En los pasados días, tanto la artista como distintas personas a través de las redes sociales han publicado vídeos y fotografías donde se puede apreciar cómo ha pasado sus días en la isla, acompañada de sus hijos, Sasha y Milan, así como de varios conocidos y amigos, como fue el caso del cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

Desde que llegó a la isla, la colombiana compartió imágenes, incluyendo el momento en que llegó a Isla Verde en su jet privado, así como momentos personales donde se le ve compartir con sus hijos en un hotel en área de Dorado.

La expareja de Gerard Piqué también compartió un vídeo en el que se ve a sus hijos jugar baloncesto en una cancha con otros niños, mientras se le escucha animar a uno de ellos. Igualmente, compartió un vídeo en su cuenta de Tik Tok donde utilizó un filtro que la convirtió en una sirena y donde se le ve cantando su nueva canción “Copa vacía”, que interpreta junto a Manuel Turizo.

Por otro lado, junto con el exponente de música urbana, Shakira visitó un río en Utuado, donde pudo disfrutar de la gélida agua y de la tranquilidad de la zona. En un vídeo publicado por un fanático de Rauw Alejandro, se pudo ver cómo el joven hizo lo indecible por conocer al cantante, incluso la Policía le dio una multa por exceso de velocidad. Al final, como se ve en el vídeo, pudo conocer al artista.

La cantante colombiana fue la gran ganadora de los pasados Premios Juventud, donde también compartió con sus hijos, recibiendo ocho galardones que incluyeron “Mejor canción pop / urbano” (por “Shakira - BZRP: Music Sessions #53″), “Mejor canción para mi ex”, “Mejor artista femenina” y “Mejor Urban Track”. “Muchísimas gracias. No saben lo feliz que estoy de volver a la isla, esta isla que adoro, encontrarme con todos ustedes y recibir todo esto”, comentó la artista al recibir sus premios. “Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme”, prosiguió.